Yeni Porsche Panamera ortaya çıktı: Taycan ve Cayenne ayrıntısı...

Yayınlanma: 09.11.2023 - 13:05

Güncelleme: 09.11.2023 - 13:05

Yeni üçüncü nesil Porsche Panamera'nın iç mekânı, markanın amiral gemisi sedan otomobili için daha temiz ve daha fütüristik bir tasarımın önizlemesini yaparak yeniden düzenlendi. autoexpress.co.uk'de yer alan habere göre kasım ayı sonunda tanıtılacak olan yeni Panamera'nın rekabet edeceği hem geleneksel içten yanmalı motorlu hem de sayıları giderek artan tam elektrikli rakipleri var.

GELENEKSEL BEŞ KADRAN

Doğrudan sürücünün önüne monte edilen yeni 12,6 inçlik kavisli ekran, opsiyonel head-up display ile birleşiyor. Sürücü ekranı son derece yapılandırılabilir ve geleneksel beş kadranlı kurulumdan tam bir navigasyon ekranına kadar her şeyi ve aradaki her şeyi destekleyebilir.

Buna tipik bir 12,3 inçlik merkezi dokunmatik ekran ve artık tüm ön paneli parlak siyahla kaplanmış olan ana gösterge panelinde isteğe bağlı bir yolcu ekranı katılıyor. Her ikisi de Cayenne'de bulunan sisteme dayanan aynı kullanıcı arayüzünü çalıştırıyor ve net menü yapıları ve hızlı işleme ile son derece iyi çalışıyor.

ULTRA PREMIUM HİSSİ

Panamera'nın orta konsolunda yer açmak için sürücü seçici artık Taycan ve yeni Cayenne'de olduğu gibi üst gösterge paneline monte edilmiş ve eskiden vites kolunun bulunduğu yere küçük bir ısıtma ve havalandırma kontrol paneli için dokunmaya duyarlı ve fiziksel kontrollerin bir kombinasyonu yerleştirilmiş. Porsche, önceki otomobilin Audi veya Mercedes'in rakiplerine göre daha yüksek bir düzlemde yer alan ultra premium hissini korumak için ortam aydınlatması ve birinci sınıf malzemeler de kullanmış.

Arka tarafta, özellikle çift bölmeli cam tavan takılıyken baş mesafesi oldukça dar. Dört koltuklu seçenekte Porsche, arka yolcuların ortam aydınlatması ve havalandırma gibi şeylere erişimini sağlamak için bir arka dokunmatik ekrana da yer verdiğini vurguladı.

Porsche ilk kez, Porsche'nin Race-Tex kumaşını ve ek parçalarını 'Pepita' deseniyle birleştiren derisiz bir iç mekan seçeneği sunacak. Bu, hem düz hem de iki renkli tasarımlarda geleneksel deri kaplamalara katılıyor ve mat kaplamalı ahşaplar ve karbon fiber dahil olmak üzere daha fazla trim seçeneği mevcut.

PORSCHE ÖN GÖSTERİMİ

Panamera'yı tam olarak görmek için birkaç hafta daha beklememiz gerekecek, Porsche'nin burada bir dizi güncellenmiş güç aktarma organını ve daha önce ön gösterimi yapılan akıllı yeni aktif süspansiyon sistemini tanıtması bekleniyor.