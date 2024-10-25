Yeni Tesla Model 3 ortaya çıktı: Menzilini duyanlar inanamadı...

Yayınlanma: 25.10.2024 - 14:35

Güncelleme: 25.10.2024 - 14:35

Tesla Model 3 halihazırda sınıfındaki en uzun menzile sahip otomobillerden biri ve yeni Uzun Menzilli Arkadan İtişli versiyonda bu menzil daha da arttı. İşte satışa sunulan Yeni Tesla Model 3'e dair tüm ayrıntılar...

Model 3 Uzun Menzilli Arkadan İtişli versiyon makyaj öncesindeki modelde sunuluyordu ve bu versiyon 634 kilometre menzile sahipti.

TESLA MODEL 3 MENZİL

Yeni Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan İtişli versiyonun menzili açıklandı. Yeni modelin ortalama menzili 701 kilometre olarak açıklandı.

Tesla Model 3 Performance

TESLA MODEL 3 FİYATI

Yeni Tesla Model 3 Uzun Menzilli Arkadan İtişli versiyonun fiyatı da belli oldu. İngiltere'de satışa sunulan model 44 bin 990 sterlinlik fiyat etiketine sahip.

Böylece model giriş seviyesi olan 39.990 sterlinlik Arkadan İtişli ile 49.990 sterlinlik Uzun Menzilli Dört Çeker arasında yer alıyor. Tesla, Model 3 Long Range RWD'nin elektrikli otomobil pazarındaki en iyi fiyat-menzil oranını ve kWh başına 4,97 mil ile en verimli elektrikli güç aktarma organını sunduğunu iddia ediyor.

Tesla henüz teyit etmemiş olsa da Long Range RWD'nin Long Range AWD ile aynı bataryaya ve standart Arka Tekerlekten Çekişli modelle aynı 242bhp elektrik motoruna sahip olması bekleniyor.

Dış görünüm diğer Performanslı olmayan Model 3'lerle aynı olsa da, Long Range RWD'nin her yerinde aynı akustik cam, yükseltilmiş süspansiyon burçları, geliştirilmiş contalar ve makyajlı Model 3'te tanıtılan ses sönümleyici malzemeler bulunuyor.

Ayrıca arka yolcular için iklim kontrolüne erişim sağlayan sekiz inçlik bir ikinci sıra ekran da bulunuyor. Ön yolcuların koltukları havalandırmalı ve hepsi ısıtmalı.

Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive'ın ilk teslimatlarının İngiltere'de kasım ayından itibaren yapılması bekleniyor.

TESLA MODEL 3 TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Tesla'nın Model 3'ü Amerika dışındaki ilk fabrikası olan Giagafactroy Şangay'da üretmesi nedeni ile Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.