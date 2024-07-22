Yenilenen modeller satışta

Skoda’nın dünyada en çok tercih edilen modeli olan Octavia yenilenen tasarımı, yeni bilgi-eğlence sistemleri, yeni güvenlik sistemleri ve daha fazla sürdürülebilir materyal kullanımıyla dikkat çekiyor.

Hakan Akarsu
Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00
Yenilenen modeller satışta
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Yeni iki boyutlu Skoda logosuna sahip modelde, yeni ön ızgara, yeni Crystallinium Full LED Matrix ön farlar, yeni dinamik tasarımlı LED stop lambaları ve yeni jant tasarımları dikkat çekiyor. 

Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS olmak üzere beş farklı seçeneğe sahip Octavia Sedan lansmana özel 1 milyon 719 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yüksek performanslı Skoda Octavia RS ise 3 milyon 499 bin 900 bin TL’den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. 

SPORTİF VE DİNAMİK

Hyundai’nin Türkiye’de üreterek 40’tan fazla ülkeye ihraç ettiği Bayon yenilendi. Ön LED gündüz farları, yeni tip ön tamponla birlikte daha sportif ve daha dinamik bir görsellik sunuyor. Bayon, arkada da yeniden tasarlanmış bir tampona sahip. Yenilenen Bayon’da iki farklı benzinli motora yer veriliyor. 

79 beygir gücündeki 1.2 MPI benzinli atmosferik motor, beş ileri manuel şanzımanla sadece Jump donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Yedi ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleştirilen 1.0 litrelik turbo motorun maksimum gücü ise 100 beygir.


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