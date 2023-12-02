Yerli otomobil TOGG'u matrah değişimi kurtardı: 500 bin TL ucuzladı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 15:33

Güncelleme: 02.12.2023 - 15:33

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu'na (TOGG) ait tek model olan T10X'in fiyat listesi güncellendi. Yeni fiyat listesine göre, V1 RWD Standart Menzil olarak satışa sunulan model 1 milyon 227 bin 500 liradan 1 milyon 430 bin liraya, V2 RWD Standart Menzil olarak adlandırılan model 1 milyon 329 bin 500 liradan 1 milyon 550 bin liraya ve V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 563 bin 500 liradan 1 milyon 820 bin liraya yükseldi.

Böylece yapılan zamlar ortalama olarak yüzde 16,5 oranında oldu. Bu zamlar gelmeden önce ise 18 Kasım 2023 tarihinde yapılan ÖTV matrah değişimi ile 160 kW motor gücü altındaki elektrikli modellerde 1 milyon 250 bin TL altında kalanlardan yüzde 10, üzerinde fiyata sahip olanlardan ise yüzde 40 ÖTV alınmasına imkân veren yürürülük değişti. Yapılan değişiklikle 1 milyon 250 bin TL altındaki modeller yüzde 10 ÖTV'ye tabi iken bu fiyat 1 milyon 450 bin TL olarak değiştirildi.

160 kW üzerinde olan elektriklilerde ise 1 milyon 350 bin TL altında olanlar yüzde 50 üzerinde olanlar yüzde 60 ÖTV'ye tabi idi. Bu kısımda ise bir düzenleme yapılmadı.

18 Kasım 2023 tarihinde yapılan matrah düzenlemesinin TOGG için yapıldığı iddiaları kamuoyunda yer tutarken zam haberi sonrası düzenlemenin TOGG fiyatlarının aşırı yükselmesini engellediği görüldü.

ÖTV matrah değişimi yapılmasaydı TOGG T10X fiyatları yüzde 40 ÖTV'nin etkisi ile 2 milyon 316 bin 363 liraya çıkacaktı. Yapılan değişiklikle TOGG T10X'in 496 bin 363 liraya varan fiyatlarla daha uyguna satılması mümkün kılınmış oldu.