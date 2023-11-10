Yerli üretim Toyota C-HR Hybrid 250 bin TL indirimle satışa sunuldu

Yayınlanma: 10.11.2023 - 12:09

Güncelleme: 10.11.2023 - 12:16

Toyota, SUV segmentine farklı bir bakış açısı getirerek bir ikon haline gelen Toyota C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu.

Toyota açıklamasına göre, premium tasarımıyla ilk bakışta farklılığını hissettiren ve 1,8 litrelik tam hibrit motora sahip olan ikinci nesil Toyota C-HR, 1 milyon 550 bin TL’den başlayan tanıtıma özel fiyatlarla Toyota Plazalarda yerini aldı. Yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı premium donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor.

Toyota’nın Türkiye’deki fabrikasında üretilen ve tamamen yenilenen C-SUV modeli yeni Toyota C-HR Hybrid, tarzını yeni nesilde daha da ileriye taşıdı. Yeni model, daha keskin ve çarpıcı tasarımı, kullanıcı odaklı dijital kokpiti, zengin donanımları, yeni teknolojileri ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Premium tasarım detayları, yüksek malzeme kalitesi ve ileri teknolojiye sahip donanım özellikleriyle sunulan yeni Toyota C-HR Hybrid birçok fark yaratan özellikle geldi. Yeni modelde, otonom sürüşün kapılarını açan 'Gelişmiş Otomatik Park Sistemi' ve 'Akıllı Şerit Değiştirme Asistanı', 12,3 inç multimedya ekranı, perdesiz termal yalıtımlı panoramik cam tavan, JBL 'premium ses sistemi', 'shift by wire' elektronik vites, günün her saatine göre değişebilen gelişmiş ambiyans aydınlatması, 'Ön Cama Yansıtmalı Renkli Göstergeler' ve 'Dijital İç Dikiz Aynası' gibi birçok özellik sunuluyor.

'KONSEPT ARAÇ' TASARIMI

Toyota, yeni Toyota C-HR Hybrid modeliyle bir konsept aracı müşterilere sunmayı başardı. Toyota C-HR coupe profilini yeni nesilde daha da keskinleştirdi.

Yeni Toyota C-HR Hybrid önden bakıldığında markanın tam elektrikli model ailesinin yeni tasarım dilini taşıdığını ortaya koyuyor. Toyota C-HR Prologue konseptinin tasarım temasına bağlı kalınarak üretime aktarılan ikinci nesil Toyota C-HR, dinamik tasarım çizgileriyle her an harekete hazır hissi uyandırıyor.

Parabola tasarımlı Premium LED ön farlar aracın agresif görünümünü daha ileriye taşırken, yandan bakıldığında keskin hatları ve gövdeye gizlenmiş kapı kolları hem aerodinamiyi iyileştiriyor hem de aracın yalın tasarımına katkı sağlıyor. Ayrıca arka sütunu da kapsayan çift renk gövde tasarımı da ilk defa yeni Toyota C-HR’da sunuluyor. 19 inç alüminyum alaşımlı jantlar ise aracın dinamik görünümünü tamamlıyor. Aracın arka bölümünde ise dinamik hatlar devam ettiriliyor ve şerit tasarımlı ve Toyota C-HR imzalı LED arka stop lambaları dikkat çekiyor.

Bununla birlikte yeni Toyota C-HR Hybrid 4362 milimetre (mm) uzunluğa, 2640 mm aks aralığına, 1558 mm yüksekliğe ve 1832 mm genişliğe sahip olarak tasarlandı. Aracın bagaj hacmi ise 388 litre oldu ve önceki nesle göre 11 litrelik artış elde edildi.

PERFORMANS VE VERİMLİLİK

Yeni Toyota C-HR, Toyota'nın kendini kanıtlamış tam hibrit teknolojisiyle donatıldı.

Beşinci nesil 1,8 litre hibrit teknolojisiyle sunulan Toyota C-HR 140 HP güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede gerçekleştirebiliyor. WLTP ölçümlerine göre 4,8 lt/100 km ortalama tüketimiyle dikkati çeken Toyota C-HR, 108 g/km’lik düşük karbondioksit (CO2) emisyon değerlerine sahip. Yeni hibrit ünite önceki Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyor.

TOYOTA C-HR FİYATLARI

2023 Liste Fiyatları (TL)

1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.800.000

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 1.980.000

1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.080.000

Lansmana Özel 2023 Fiyatları (TL)