Konsept gerçek oldu: 2024 Suzuki Swift ortaya çıktı!
Dördüncü nesil Suzuki Swift Japonya'da görücüye çıktı.
Yeni Suzuki Swift geçtiğimiz günlerde Tokyo Motor Show'da konsept olarak gösterildi. Üretilecek modelse hiçbir değişikliğe uğramadı ve 2024'te satışa sunulacağı öğrenildi.
Yeni tasarım, son 20 yılda alışılan yuvarlak süpermini şekline benzemeye devam ediyor.
Suzuki yeni Swift için açıkça evrimsel bir görünüm tercih etmiş. Yine A sütununun karartılmasıyla oluşturulan 'yüzen tavan', ayrıca araca daha şık bir görünüm kazandırmak için bol miktarda kavisli kenar ve istiridye kabuğu benzeri bir kaput bulunuyor. Arka kısımda mevcut modele benzer ışıkların yanı sıra bir tavan spoyleri ve bir arka görüş kamerası yer alıyor.
İçeride, bilgi-eğlence sistemine sahip yeni bir dokuz inçlik dokunmatik ekran da dahil olmak üzere revize edilmiş bir gösterge paneli düzeni dikkat çekiyor. Bunun altında bir dizi fiziksel klima kontrol düğmesi ve daha aşağıda bazı USB şarj portları var. Direksiyon simidi ve vites kolu önceki modelle aynı görünüyor.
Dördüncü nesil Swift için yeni bir motor geliştirildi. Suzuki'nin "sessizliği ve yakıt verimliliğini artırdığını" söylediği CVT şanzımanla eşleştirilmiş 1.2 litrelik üç silindirli benzinli bir ünite. Daha önce olduğu gibi, entegre bir marş jeneratöründen gelen hafif hibrit güç ve Japon modellerinde iki tekerlekten çekiş veya dört tekerlekten çekiş seçeneği de var.
Swift'in önümüzdeki yıl Türkiye'ye gelmesini ve başlangıç fiyatının 1 milyon 200 bin TL civarında olnmasını bekliyoruz. Mevcut modelin başlangıç fiyatıysa kampanyalı olarak 988 bin TL. Ayrıca Modelin çıktığı tarihteyse Citroen C3, Volkswagen Polo ve Seat Ibiza'dan daha uygun olması da bekleniyor.
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