Konsept gerçek oldu: 2024 Suzuki Swift ortaya çıktı!

Dördüncü nesil Swift için yeni bir motor geliştirildi. Suzuki'nin "sessizliği ve yakıt verimliliğini artırdığını" söylediği CVT şanzımanla eşleştirilmiş 1.2 litrelik üç silindirli benzinli bir ünite. Daha önce olduğu gibi, entegre bir marş jeneratöründen gelen hafif hibrit güç ve Japon modellerinde iki tekerlekten çekiş veya dört tekerlekten çekiş seçeneği de var.