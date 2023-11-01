Toyota C-HR SUV segmentini fethetmeye geliyor: Fiyatı ve teknik özellikleri
Yeni Toyota C-HR, göz alıcı görünümü ve yeni teknolojisiyle zorlu küçük SUV segmentini fethetmeyi hedefliyor. Eğlenceli hibrit crossover'ın fiyatı açıklandı.
Toyota'nın popüler küçük SUV'u C-HR eskisinden daha da vahşi görünüyor. İkinci nesil C-HR fiyatları açıklandı ve hibrit versiyon siparişe açıldı.
C-HR 'Coupe High-Rider' anlamına geliyor. Türkçesi ise yüksek sürüşlü coupe. Yeni model tam hibrit ve plug-in hibrit güç aktarma organlarının yanı sıra Toyota'nın en son bilgi-eğlence teknolojisi ve önceki modelden daha fazla alan ve pratiklik sunuyor. Ayrıca yeni tasarım oldukça dinamik ve çarpıcı görünmeyi de başarıyor.
Toyota C-HR'ın hibrit verisyonu siparişe açıldı. Yeni modelin 'Icon' verisyonunun İngiltere fiyatı açıklandı. 17 inç alaşım jantlar, yedi inç sürücü ekranı, sekiz inç merkezi dokunmatik ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, elektrikli bagaj kapağı ve adaptif hız sabitleyici gibi donanımlara sahip olan model 31 bin 290 sterlinden başlıyor. Icon ve en üst seviye Premiere Edition aynı zamanda fişli hibrit (plug-in hibrit) güç aktarma organı seçeneğine sahip olmayan tek donanım seviyeleri.
C-HR'ın design paketli versiyonu ise İngiltere'de 34 bin 685 sterlinden başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu versiyonda 18 inç alaşım jantlar, ısıtmalı ön koltuklar, renkli camlar ve çift bölgeli klima kontrolü yer alıyor. İç mekan teknolojisi, 12,3 inçlik başka bir sürücü ekranı ile birleştirilmiş daha büyük bir 12,3 inçlik bilgi-eğlence sistemi ile geliyor. Kablosuz akıllı telefon şarj cihazı, ön ve arka USB-C bağlantı noktaları da Design'da standart olarak sunuluyor.
Excel'in fiyatı 38 bin 150 sterlin olarak açıklandı. Bu pakette ise 19 inç alaşım jantlar, çift tonlu dış boya, sürücü koltuğu için hafıza fonksiyonlu süet ön spor koltuklar, iç ambiyans aydınlatması ve panoramik tavan gibi özellikler var.
GR Sport donanım seviyesinde ise GR arması, 20 inç jantlar ve revize edilmiş ön tampon yer alıyor. Bu donanı paketinde ise fiyat 40 bin 645 sterline çıkıyor.
Premiere Edition paket CH-R'sa lansmandan itibaren satışa sunulacak ve fiyatı 42 bin 720 sterlinden başlayacak. Bu modelde deri koltuklar ve bir dizi ekstra güvenlik özelliğinin bulunduğu açıklandı.
İkinci nesil C-HR, en yeni Prius'un stilinden ilham alıyor ve C şeklindeki LED farlara ve altta iki tonlu bir ön tampona sahip. Bu kontrast siyah gövde rengi aracın yan taraflarında da devam ediyor ve arka kapıların arkasına geçerek C-HR'nin alametifarikası olan C sütunu kıvrımlarını yeniden yorumluyor. Ağır eğimli bagaj kapağının üst kısmında zarif bir çift elemanlı arka spoyler ve bagaj kapağını kaplayan tam genişlikte bir LED ışık çubuğu var.
Önceki C-HR'nin aksine, bu yeni otomobil hem tam hibrit hem de plug-in hibrit güç aktarma organları ile sunuluyor. Bunlardan ilki tanıdık bir yapıya sahip ve kompakt bir batarya ve bir elektrik motoruyla desteklenen 1.8 ya da 2.0 litrelik dört silindirli bir benzinli motor kullanıyor. İki hibrit ünite de Toyota'nın en yeni beşinci nesil kurulumuna dayanıyor ve 1.8 138 bg ve 2.0 195 bg güç üretiyor. İkincisi, arka aksta bir elektrik motoruna sahip dört tekerlekten çekişli AWD-i modeli olarak da mevcut olacak. Ancak 2.0 litrelik motora sahip modelin Türkiye'ye gelmeme olasılığı da bulunuyor. 1.8 litrelik hibrit modelinse geleceğine kesin gözüyle bakabiliriz.
1.8 hibrit motorla C-HR 0'dan 100 km/sa hıza 9.9 saniyede ulaşıyor. 2 litrelik motorlu versiyonda ise bu süre 8.1 saniye. 1.8 litrelik hibrit modelin 103g/km CO2 emisyonu sağladığı iddia ediliyor.
Toyota ayrıca C-HR'ı ilk kez plug-in hibrit olarak da satışa sundu. Tamamen elektrikli 66 km bir menzil için 13.8kWh'lik bir batarya paketi ile birlikte çalışan 2.0 litrelik dört silindirli bir motora sahip. Güç çıkışı 223 hp olup 7,4 saniyelik 0-100km'sa süresi için yeterli. İddia edilen CO2 emisyonu ise 43g/km. Yerleşik 7kW şarj cihazı, C-HR PHEV'in bataryasının iki buçuk saat içinde tamamen şarj edilebilmesini sağlıyor.
Toyota, C-HR PHEV'in üç kademeli fren rejenerasyonu sunan Regeneration Boost adlı yeni bir özellik sayesinde "tek pedal benzeri bir sürüş deneyimi" sunduğunu söylüyor.
Yeni C-HR'ın iç mekanı, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli (donanım seviyesine bağlı olarak) sunan yeni bir bilgi-eğlence sistemi de dahil olmak üzere büyük ölçüde revize edilmiş. Yine donanım seviyesine bağlı olarak, 12,3 inçlik ana bilgi-eğlence ekranı Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısının yanı sıra PHEV'deki şarj istasyonu konumları gibi özelliklere sahipken, araç sahipleri ortam iç aydınlatması için 64 renk ve günün her saati değişen 24 tonlu bir program ile kurulumu ve iç mekânı özelleştirebiliyor.
UZAKTAN PARK ETME
Toyota kullanıcılarının telefonları ile aracın dışından manevra yapabilecekleri yeni bir uzaktan park sistemi olacağı da paylaşıldı.
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEME
Tamamen kullanılmış PET şişelerden yapılmış yeni koltuk kumaşları da dahil olmak üzere iç mekan malzemelerinin çoğu geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılmış. Markaya göre, C-HR'ın yapısındaki diğer malzemeler ve özellikler ağırlıktan tasarruf etmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı oluyor.
TOYOTA GÜVENLİK SİSTEMLERİ
Toyota, ileride bir nesne algılandığında ağır gaz girişlerinden kaçınacak yeni bir Hızlanma Bastırma sistemi ve gazdan çıkarken düşük hızda çalışan ve aracın önünde araçlar algılandığında kademeli yavaşlama sağlayan Proaktif Sürüş Yardımı teknolojisi ile birçok başka güvenlik teknolojisi de sunuyor. Donanım seviyesine bağlı olarak, diğer özelliklerin yanı sıra şerit asistanı, otonom acil frenleme, çapraz trafik uyarısı, sürücü monitörü ve otomatik uzun far dahil olmak üzere olağan Toyota Safety Sense sistem paketi de mevcut olacak.
Bu paket, "en yüksek donanım ve stil seviyelerini sergileyecek" özel bir lansman modeli olan C-HR Premier Edition'da mevcut olacak.
Normal donanım yelpazesi ve fiyatlandırma henüz onaylanmadı, ancak teknoloji ve alandaki artış göz önüne alındığında, İngiltere'de giriş seviyesi 1.8 Hybrid'in fiyatının, 30 bin sterlinden başlaması öngörülüyor.
TOYOTA C-HR TÜRKİYE FİYATI
Toyota Yaris Cross Hyrid'in başlangıç fiyatı İngiltere'de 24 bin 855 sterlinken Türkiye'de ise kampanyalı olarak şu anda 1 milyon 319 bin liraya satılıyor. C-HR'ın İngiltere'de 30 bin sterlin civarında bir başlangıç fiyatına sahip olacağını göz önüne aldığımızda Türkiye'de yeni Toyota C-HR'ın başlangıç fiyatının 1 milyon 599 bin lira civarında olmasını bekliyoruz.
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