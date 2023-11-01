Toyota C-HR SUV segmentini fethetmeye geliyor: Fiyatı ve teknik özellikleri

Excel'in fiyatı 38 bin 150 sterlin olarak açıklandı. Bu pakette ise 19 inç alaşım jantlar, çift tonlu dış boya, sürücü koltuğu için hafıza fonksiyonlu süet ön spor koltuklar, iç ambiyans aydınlatması ve panoramik tavan gibi özellikler var.

GR Sport donanım seviyesinde ise GR arması, 20 inç jantlar ve revize edilmiş ön tampon yer alıyor. Bu donanı paketinde ise fiyat 40 bin 645 sterline çıkıyor.

Premiere Edition paket CH-R'sa lansmandan itibaren satışa sunulacak ve fiyatı 42 bin 720 sterlinden başlayacak. Bu modelde deri koltuklar ve bir dizi ekstra güvenlik özelliğinin bulunduğu açıklandı.