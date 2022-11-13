Atina’da hayvan hakları

13 Kasım 2022 Pazar, 05:00

Buna şaşırmamak gerek, çünkü hayvan haklarını koruyan bir yasa, ancak 10 yıl önce yürürlüğe girdi. Bundan iki yıl önce de evcil hayvan sahipliğine ilişkin bir yasa meclisten geçti. Başbakan Kyriakos Miçotakis, başıboş hayvanların haklarını bizzat savunurken hayvan barınağından Peanut adında bir sokak köpeği sahiplenerek Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’yu örnek aldı.

AĞIR CEZALAR VERİLİYOR

Sakellaropoulou, Karpathos Adası’nı ziyaret ederken, Kalipso adında bir yavru kedi sahiplenmişti.

İki yıl önce yürürlüğe giren ve evcil hayvanların haklarını savunan bir yasaya göre bu hayvanların terk edilmesi, dövülmesi, yaralanması ya da zehirlenmesi gibi eylemlere artık daha ağır cezalar veriliyor. Aynı yasaya göre, hayvanlara işkence yaptıkları için cezalandırılanların, bir veri tabanında kayıtları tutularak, bir daha hayvan sahibi olmalarına engel olunuyor. Yeni yasa ile, bütün ev hayvanlarının dijital sağlık karnesi olması ve kısırlaştırılmaları da zorunlu tutuluyor. Ayrıca evcil hayvan dükkânlarında kedi ve köpek satışları da yasaklanmış durumda. Aynı yasa ile, evcil hayvanların daha iyi bakımının teşvik edilmesi için belediyeler tarafından şehir vergilerinde yüzde 10’a kadar indirime gidilmesi öngörülüyor.

ÖNEMLİ GELİŞME

Yunanistan’daki ekonomik kriz döneminde ülke genelinde sahipsiz köpeklerin sayısının 1 milyona ulaştığı düşünülürse sokak hayvanlarının korunması için atılan adımlarda aslında biraz geç kalındığı söylenebilir. Yine de kediyi tekmelemesinden sonra polis memurunun para cezası alması ve hakkında soruşturulma başlatılmış olması hayvan hakları açısından oldukça önemli bir gelişme sayılabilir.

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