Atina’da hayvan hakları
Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Trikala kentinde bir polisin, bir kediyi tekmelemesinin ardından 5000 Avro ceza alması basında epey yankı uyandırdı.
Buna şaşırmamak gerek, çünkü hayvan haklarını koruyan bir yasa, ancak 10 yıl önce yürürlüğe girdi. Bundan iki yıl önce de evcil hayvan sahipliğine ilişkin bir yasa meclisten geçti. Başbakan Kyriakos Miçotakis, başıboş hayvanların haklarını bizzat savunurken hayvan barınağından Peanut adında bir sokak köpeği sahiplenerek Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou’yu örnek aldı.
AĞIR CEZALAR VERİLİYOR
Sakellaropoulou, Karpathos Adası’nı ziyaret ederken, Kalipso adında bir yavru kedi sahiplenmişti.
İki yıl önce yürürlüğe giren ve evcil hayvanların haklarını savunan bir yasaya göre bu hayvanların terk edilmesi, dövülmesi, yaralanması ya da zehirlenmesi gibi eylemlere artık daha ağır cezalar veriliyor. Aynı yasaya göre, hayvanlara işkence yaptıkları için cezalandırılanların, bir veri tabanında kayıtları tutularak, bir daha hayvan sahibi olmalarına engel olunuyor. Yeni yasa ile, bütün ev hayvanlarının dijital sağlık karnesi olması ve kısırlaştırılmaları da zorunlu tutuluyor. Ayrıca evcil hayvan dükkânlarında kedi ve köpek satışları da yasaklanmış durumda. Aynı yasa ile, evcil hayvanların daha iyi bakımının teşvik edilmesi için belediyeler tarafından şehir vergilerinde yüzde 10’a kadar indirime gidilmesi öngörülüyor.
ÖNEMLİ GELİŞME
Yunanistan’daki ekonomik kriz döneminde ülke genelinde sahipsiz köpeklerin sayısının 1 milyona ulaştığı düşünülürse sokak hayvanlarının korunması için atılan adımlarda aslında biraz geç kalındığı söylenebilir. Yine de kediyi tekmelemesinden sonra polis memurunun para cezası alması ve hakkında soruşturulma başlatılmış olması hayvan hakları açısından oldukça önemli bir gelişme sayılabilir.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İngiltere'de bu kadar enayi var mı?'
- Kanser teşhisinin ardından burnunu kaybetmişti
- Avrasya Araştırma son anketi açıkladı
- AKP'li isimden Kemal Kılıçdaroğlu'na: Güveniyoruz
- Metrobüste 'taciz iddiasına' linç girişimi
- Kolivar'dan yeni açıklama
- Pervin Buldan HDP'nin oy oranını açıkladı
- İBB'nin Togg talebi karşılanmadı
- Demirtaş Diyarbakır'a götürülüp geri getirildi
- 'Sana göre millet donla geziyor'