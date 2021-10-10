Berberistan’da Kaskedya devleti kurulursa...

10 Ekim 2021 Pazar, 02:00

Devlet kurmak ezeli bir hastalık galiba! Kurmadan duramıyoruz... Haydi bir devlet kuralım diye devlet yaratmaya ne gerek var, anlaşılır şey değil. Fakat, Kanada’nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki British Columbia-İngiliz Kolombiyası eyaletindeki bir siyasal parti, güneyinde bulunan ABD’nin, hani kahvecisiyle meşhur Seattle kentinin bulunduğu Washington eyaletini, sonra onun da güneyindeki Oregon’u, hatta kısmen Kaliforniya’nın kuzeyini alarak Cascadia / Kaskedya adlı devlet kurma hevesindedir.

Sanki “Gel berber, seninle beraber Berberistan’da bir berber dükkânı açıp berberlik edelim” demek gibi tuhaf şey. Durduk yerde kıyı eyaletlerini hem Kanada’dan hem ABD’den ayırmanın ne âlemi var; bilemedim. Kimse de tam olarak bilmiyor fakat vaziyet şöyle: Türkçemizde henüz yer etmemiş olan BioRegionalism kavramına ait, yani aynı bölgenin biyolojik yaşam çevresine uygun devletleşmek isteniyor. Kimileri biyolojik temelli devlet kurulursa daha iyi olur düşüncesinde. Örneğin, Türkiye coğrafyasında Akdeniz Bölgesi’ni ülkeden ayırıp burası benzer iklimsel karakterdedir, o hâlde devletini kuralım demeye benziyor.

Şimdi bağımsızlığı istenen bölge Kuzey Amerika’nın bütününden apayrı bir coğrafya. Akdeniz iklimine de benzetilebilecek, okyanus ferahlığında bir geniş alan. Adını Cascadia - Şelale Dağları’ndan alıyor. Aslında en kuzeyde Alaska’dan başlayıp güneye doğru uzanıp Güney Amerika kıtasında Şili’nin en ucuna değin 4 bin metrelere kadar yüksekliğiyle büyük dağ silsilesinin bir parçası: Rocky Mountains (Kayalık Dağları) diye biliyorsunuz.

PARTİ KURULDU

Kaskedya kurulursa üç defa Türkiye büyüklüğünde, pek çok doğal kaynağa ve lebi derya Okyanus olacak. Siyasi partisi kurulu; ciddi ciddi lobi yapıp propagandayla seçmen toplamaya çalışıyorlar. Bayrağı hazır: Mavi-beyaz-yeşil renkli kuşaklardan bir kumaş üstünde, ben diyeyim çam ağacı siz deyin kayın, bir ağaç resmi bulunan bayrak.

Bu yönden Kanada’nın yapraklı bayrağını andırıyor ve renkli kuşaklarsa 1789 Fransız İhtilali sembolü sanki. Şurası kesin; Kaskedya kurulursa, dünyanın en ilerici devleti olacak sanki. LGBTİ+, anarşist, sosyalist ve komünist partiler, ütopistlerin cümlesi ve her türden özgürlükçü aydın hareketi, şelalecileri destekliyor.

Amerika ve Kanada tarihinde ulus devlet kavramı yok, federasyona tabi kolonilerin devletsel işlevi söz konusu. Hal böyle olunca, eskiden her biri İngiliz, birkaçı da Fransız kolonisi olan şimdiki eyaletler merkezi yönetimle aradaki sigortalar atınca öfkelenip “Biz gidiyoruz, ne haliniz varsa görün!” demek lüksüne sahip; kimse de bunlara bir şey diyemiyor. Gerçi gideni de yok, boş atıp dolu tutuyorlar, kuru sıkı atmayı seviyorlar.

Teksas bazen horozlanıyor; kimi zaman Kaliforniya benden bu kadar, bıraktım ABD’yi diyor, ama gitmesi zor! Kanada da öyle: Alberta eyaleti petrolüne güvenip meydan okumadı mı! Kaç kez, ibiğini düşüren horoz gibi efelenip Kanada’dan ayrılma tehditleri savurdu. Fransızca konuşan eyaleti Quebec ise başka âlem; bilirsiniz.

ÇİN ETKİSİ TARTIŞMASI...

Fakat bu kez Kaskedya için durum farklı. 38 milyonluk Kanada’nın 5 milyon Çinli göçmeni var ve 3 milyonu, kurulması hayal edilen Kaskedya bölgesinde yaşıyor. Karşı kıyı zaten Çin! Kaskedya kurulursa Çin’in nüfuz alanına kayacağı söyleniyor. Tabii bu savın ardından, bu kez lakırdı Sinofobia’ya, Çin düşmanlığına kadar varıyor; ardından insan hakları, özgürlük, çoğulculuk gibi başka şeyler konuşuluyor. Çetrefil iş, doğrusu.

Kaskedya’nın Çin kuklası olacağı nasıl tartışmalıysa, proje halindeki devletin ve hatta Kanada’nın Çin işgaline uğrayacağını söylemek o denli hatalı. Lakin tartışanları da yok değil. Çin’le arası limoni olan Kanada’nın daha ileri gitmemesi, yoksa Çin ordusunca işgal edileceğini ciddi ciddi söyleyenler var. Bu durumda komplo-stratejik teori üreten kimi popülist yazarları okumak heyecan verici: Çin, Kanada’yı işgal edebilir mi? Görünüşe bakılırsa, Çin ordusu güçlü ama Kanada gibi kendisinden üç misli büyük bir coğrafyaya asker çıkarabilecek durumda değil. Gerçi vatandaşlarına haydi işgale gidelim dese, mümkün görünüyor, fakat Azap askerleri gibi herkesi karşı sahile gönderecek değil ya! Bütün fuzuli tahminleri engelleyen bir şey var: ABD! Kanada’nın abisi ABD ve öte yanda NATO’yla birlikte İngiltere komplo teorisini bozuyor.

Fakat olmaz da dememeli; tarih, ne çılgınlıklar gördü. Kaskedya’yı Çin’den çok, asıl o güzelim dağlarda gözlemlenen volkanik hareketler tehdit edecek. Şelale, yanardağlar ülkesi olacak; görürsünüz. Kanada’nın batısındaki Meager Dağı 150 yıl evvel patlamış, ortalığı kül kaplamıştı. Şimdi aynı yerde bilim insanları düdüklü tencere ısındı, haberiniz olsun diyor. Kaskedya’nın sessiz sakin volkanik dağlarında Machbet’in cadı kazanları kaynıyor.

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