Bir gezginin yol serüveni...

Yayınlanma: 20.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.08.2023 - 03:32

Komşu ülkeler arasında muhabbet “yeme, içme” ile sınırlı değildir. Birbirimizin sorunlarıyla, güncel konularıyla da ilgileniriz... Son günlerdeki ana gündemimiz Danimarkalı gezgin Torbjörn Pedersen. Eski bir gemici olan Pedersen, Danimarka’dan yola çıktı, 10 yılda 203 ülkeyi dolaşıp geldi. Büyük seyahat, Pedersen’in sevgili pederinin oğluna yazdığı bir mektupla başladı.

HİÇ UÇAĞA BİNMEDİ

Pedersen’in babası, “Bak evladım, yaşamak; görmek, tanımak demektir. Çık, yollara düş. Gez, gör, tanı! Bu dünyada mal da yalan, mülk de yalan git biraz da sen oyalan!” dedi mi, demedi mi, bilemeyiz... Ancak, o mektup Pedersen’in dünyasını değiştirdi. Valizini, çantasını, torbasını sırtına aldı, ver elini dünya! 10 yılda 203 ülke dolaştı. Gezisi boyunca hiç uçağa binmedi. Hiç araç kiralamadı. Tren, vapur ve diğer ulaşım araçlarından yararlandı. Kentten kente yolculuklarda tabanvaylara yüklendi. 10 yıl sonra, dünya turunu 23 Mayıs 2023 günü, Danimarka’nın Aarhus Limanı’nda, Maersk Konteyner Gemisi’nden inerek tamamladı...

Finlandiya kökenli Danimarka yurttaşı Torbjörn Pedersen, dünya turunu, Hint Okyanusu kıyısındaki 1200 adadan oluşan Maldivler’i ziyaret ederek bitirdi. Maldivler, dünyadaki küresel ısınmadan en fazla etkilenen ülkelerden biridir. Gözlem ve araştırmalara göre 650 bin nüfuslu Müslüman Maldivler ülkesi, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 100 yıl içinde sulara gömülerek yok olacak.

Pedersen, gezisinin sonunda ülkesine döndüğünde mutlu olmasına mutluydu. Ancak, yüzündeki burukluğu da gizleyemiyordu. Dolaştığı 203 ülkede edindiği izlenimlere göre yerkürenin gidişatı kötüydü. Maldivler geliyordu gözlerinin önüne; “Dünyanın geleceği hakkında çok endişeliyim!” dedi Maersk konteyner gemisinden inerken... 10 Ekim 2013 günü başladığı dünya turunda çeşitli nedenlerle çok zaman kaybetti. COVID-19 seyahat yasaklarına, Mikronezya’dan Hong Kong’a geçtikten sonra yakalandı. 2 yıl boyunca Hong Kong’da mahsur kaldı. Salgının uzun sürmesi nedeniyle, gittiği ülkelerde sürekli engellerle karşılaştı. Aynı şanssızlığı Afrika’yı dolaşırken de yaşadı... Bu kez karşısına Ebola salgını çıktı. Liberya ile Fildişi Sahili arasındaki yolculuğa hazırlanırken sağlık bakanlığından bir dizi belge ve sertifika almak zorunda kaldı. Bütün önlemlere uymasına karşın Ebola’ya yakalanmaktan kurtulamadı. Hastalığı atlattıktan sonra Palau’ya doğru yola çıktı. Yolculuğunu Okyanusya ve Pasifik adaları üzerinden sürdürdü. Başlangıçta üç buçuk dört yılda bitireceğini öngördüğü dünya turunu 10 yılda tamamlayabildi. Kongo Kinşasa’ya girebilmek için o ülkenin yurttaşı olmak zorunluluğuyla karşılaştı. Güney - Kuzey Kore seyahati sırasında da zorluk yaşadı. Bu ülkelerin birinden diğerine geçmek yasaktı. Giderken bir ara ülkeye uğramak zorunluydu. Bu engeli de Çin’i ziyaret ederek aştı.

İNTERNET ÜZERİNDEN EVLİLİK

44 yaşındaki Torbjörn Pedersen, gezisini sürdürürken eşi Le Gijerum’la internette tanıştı, internet üzerinden evlendiler. Danimarka yasalarına göre kadınla erkeğin, bir araya gelmeden internette form doldurup ilgili kurumlara göndererek evlenmeleri mümkün... Le Gijerum, Pedersen’i destekledi, gezisi boyunca yakından izledi, gittiği ülkelerde 10 yılda 27 kez ziyaret etti. Pedersen, yolculuk izlenimlerini Thor Pedersen adlı bir web sitesi üzerinden paylaştı. Dünyanın çeşitli gezginleriyle kendini kıyasladı. Pedersen’e göre bugüne dek 3 gezgin, ülkelerine hiç dönmeden dünya turunu tamamlayabildi. Kendisi ise onlardan farklı olarak turu hiç uçağa binmeden tamamladı. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren İngiliz Graham Hughes de dünya turunu hiç uçağa binmeden tamamlamış; ancak, 2 kez seyahatini yarıda keserek ülkesine dönmüştü. Pedersen’i ayrıcalıklı kılan, seyahatini hiç ara vermeden ve ülkesine dönmeden tamamlamasıydı…

Yazdığı 10 ciltlik Seyahatname’sinde, gezdiği, gördüğü yerleri tarihiyle, coğrafyasıyla, kültürüyle, gelenekleriyle anlatan bizim Evliya Çelebi, yaşasaydı, bu işlere ne derdi acaba?

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