Bir telaş var Kuzey ülkelerinde - Ali Haydar Nergis

Yayınlanma: 11.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.08.2024 - 04:00

Ukrayna-Rusya savaşından sonra, Kuzey ülkeleri İsveç, Norveç ve Danimarka’da bir telaş yaşanıyor. Bu ülkelerdeki işsizlik ve yabancı düşmanlığı kaygısına Rusya’dan kaynaklanan “güvenlik kaygısı” da eklendi. Yönetimler, sanki bir sabah Rusya kalkacak, Kuzey ülkelerinden birini işgal edecek korkusuyla halkı seferber etmeye çalışıyorlar.

Güvenlik birimleri, “acil durum” raporları hazırlayıp yönetimlere sunuyor, Rusya ima edilerek dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı güvenlik önlemi alınmasını istiyorlar.

İsveçliler alınmasını istedikleri önlemleri kendilerine göre renklendiriyor, olası kriz ve savaş durumlarında doğadan yararlanmayı öneriyor, gerektiğinde kendiliğinden yetişen bitkileri yeme çağrısında bulunuyorlar.

KRİZDE BESLENME

İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, İsveç Sivil Acil Durum Ajansı uzmanlarından Anna Teljfors, ülkede tüketilen gıda maddelerinden yarıdan fazlasının yurtdışından ithal edildiğini belirterek olası bir savaş durumunda halkın doğal kaynaklardan kendi kendilerine beslenmeyi öğrenmeleri gerektiğini söyledi. İsveç ormanlarında elma, mantar, üzüm ve yabani otlar gibi birçok besleyici bitkinin bulunduğunu belirten Teljfors, bunların kriz zamanında önemli bir beslenme kaynağı olacağını ifade etti.

Ülkede bu konuda seminer ve kurslar düzenlenecek, doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden hangilerinin yenebileceği ve doğadaki kaynaklardan nasıl yararlanılacağı halka anlatılacak, bilgilendirme amacıyla hazırlanacak “Kriz veya Savaş Çıkarsa” başlıklı broşür yıl sonuna dek halka ulaştırılacak.

DANİMARKA’DA DURUM

Kuzey ülkelerinde alınan ve alınması istenen önlemler, “Kriz ve Savaş Çıkarsa” fikrinin bir “fanteziden” ibaret olmadığını gösterdi. Danimarkalı biyolog Louise Imer Nabe-Nielsen de İsveç ormanlarının birçok besleyici bitkiye ev sahipliği yaptığını ve bu bitkilerin Danimarka’da da bulunduğunu belirtti. “Danimarka’da Yenilebilir Yabani Otlar” kitabının yazarı olarak doğadan toplanabilecek bitkilerin bir listesini verdi.

Danimarka Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı, Rusya’yı ima ederek ülkede yaşanabilecek bir dış tehdit olasılığı karşısında, evlerde bulundurulması gereken ilkyardım malzemelerinin listesini yayımladı. Listenin açıklanmasından kısa bir süre sonra ülkedeki ilkyardım malzemeleri satışında patlama yaşandı. Darbelere karşı dayanıklı su bidonları, ilkyardım çantaları, kamp mutfak çantaları ve haberleşme aygıtları en çok satılan malzemelerdi. DR yayın kuruluşuna açıklama yapan Spejder Sport adlı izci spor malzemeleri firma yetkilisi Thomas Vangsgaard, ellerindeki ilkyardım çantası, kamp mutfak çantası ve su bidonları stoklarının kısa sürede tükendiğini bildirdi.

Söz konusu önerilerle halkın üç gün boyunca elektriğe ve suya erişim olmadan idare edebilmesinin amaçlandığı açıklandı. Öneri listesinde kişi başına günde üç litre içme suyu, ilaç, yiyecek ve cep telefonları için güç bankası, el feneri ve pil gibi ihtiyaç malzemeleri de bulunuyor.

‘EMİN OLMALIYIZ’

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de Bornholm Adası’ndaki bir halk toplantısında yaptığı konuşmada, “Kriz durumunda, üç gün boyunca ayakta kalabilmemiz için suya ve yiyeceğe ihtiyacımız olacak. Gerekli ilaç ve ilkyardımın elimizde olduğundan emin olmalıyız. Hava soğukken ısınabileceğimizden ve elektrik olmadan da idare edebileceğimizden emin olmalıyız” dedi. Savunma bakanının ve Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı’nın açıklamasının ardından süpermarket zinciri Netto ve Føtex, Danimarka haber ajansına özellikle su ve konserve yiyeceklere büyük talep olduğunu kaydetti.

Diğer Kuzey ülkelerinden Norveç de mart ayında benzer “acil durum” önerilerinde bulunmuştu.