‘Daha fazla şefkat’

Yayınlanma: 02.06.2024 - 10:53

Güncelleme: 02.06.2024 - 10:53

Su sporlarının en ilgi çeken branşlarından olan dalış yarışmalarında olimpiyat madalyalı bir isim Leon Taylor. Kariyeri boyunca rekabeti en üst düzeyde yaşayan İngiliz sporcu çok sayıda sağlık sorunu ile de mücadele etmek zorunda kaldı. Ancak bu sorunlar onun kendine yeni bir kariyer oluşturmasına yardımcı oldu. Sağlığına yeniden kavuşma sürecinde yoga ile tanışan Taylor tedaviyi diğer insanlarla da paylaşmak adına yoga eğitmenliğine başladı. Aynı zamanda BBC’de spor yorumculuğu, zihinsel-bedensel sağlık üzerine küresel ölçekte konuşmacılık ve yönetici koçluğu yapan ve Headspace uygulamasında lider hareket koçu olarak yer alan başarılı sporcu geçtiğimiz günlerde Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Wellness Hafta Sonu etkinliği için Didim’deydi. Leon Taylor’dan hem yaşamöyküsünü dinledik hem de sağlıklı yaşam, sürdürülebilir turizm ve Paris Olimpiyatları hakkında konuştuk.

- Benim de katıldığım yoga dersiniz dönüştürücüydü. Dört omuz ameliyatından ve belinizin alt kısmındaki diskin aşınmasından sonra yogayla tanışmıştınız. Yoganın fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığa etkileri nelerdir?

Bir sporcu olarak kariyerimin ilerleyen yıllarında sizin de söz ettiğiniz sağlık sorunlarım sonrasında ekibim bana acilen antrenman yapmayı bırakmamı tavsiye etti ancak bunu yaparken bedenimi de yeniden dengelemem gerektiğini söylediler. Yoga yapmaya ısıtmalı bir odada başladım, haftada dört ila yedi kez pratik yapıyordum. Altı yıl süren kronik ağrının ardından yoga ile altı ay içinde belimde ağrı kalmadı. En çok fark ettiğim şey zihinsel ve duygusal sakinliğimdi. Sporcuyken daha önce hiç yaşamadığım bir şeydi bu. Daha fazla sabrım, daha fazla şefkatim vardı. Tüm bunlar bana yoga öğretmeyi öğrenme konusunda esin verdi. Geçtiğimiz 15 yılda yogayı bu kadar çok insanla paylaşabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum.

- Kariyer yolculuğunuzun en zor kısmı neydi?

Birçok insan için olduğu gibi benim için de en zor kısım hayatta üstlendiğim rollerin dengesi. Artık haftada dört ila yedi ders arasında pratik yapma lüksüm yok. Ancak yoganın fiziksel pozlarını, nefes egzersizini ve meditasyonu içeren günlük bir “kişisel pratiğim” var.

BÜTÜNSEL SAĞLIK

- Günümüzde tatil, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir turizm arasında yakın bir ilişki var. Sizce Didim tüm bunlar için nasıl bir yer?

Bana kalırsa tatiller, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir turizm arasında sıkı bir bağ var çünkü hepsi bilinçli bir yaşam biçimine katkıda bulunuyor. Didim zengin tarihi, sahili, biyoçeşitliliği ve doğal manzaralarıyla eşsiz bir yer. İyi korunan plajları ve berrak suları, dinlenme ve fiziksel etkinlikler için mükemmel bir ortam sağlıyor ve zihinsel-fiziksel yenilenmeye yardımcı olarak kendimizle yeniden bağlantı kurmamıza olanak tanıyor. Yoga seansları, meditasyon ve bütünsel sağlık uygulamaları için de mükemmel bir ortam. Call Bruce’dan Cheryl Hicks önderliğinde Didim'deki Anda Barut'ta sağlıklı yaşam hafta sonuna katılıp bunu gerçekleştirdiğim için minnettarım. Sürdürülebilir turizm açısından ise büyük bir potansiyele sahip. Bölgede ziyaret ettiğimiz Apollon Tapınağı ve Bafa Gölü gibi tarihi mekânların ve doğal güzelliklerin korunmasına önem verilmesi sürdürülebilir turizm ilkeleri ile örtüşüyor.

- Paris 2024 yaklaşıyor. Favori rekabetçi dalgıçların kim/kimler?

Tom Daley. 2004 yılında 10 yaşındayken tanıştığımızdan beri onun akıl hocasıyım. Onu BBC yayınında desteklemek için sabırsızlanıyorum.

ÇEVRE DOSTU SPOR

- İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini küresel ölçekte yaşıyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Günlük yaşantınızda veya spor hayatınızda bununla ilgili bir şeyler yapıyor musunuz?

İklim değişikliği tartışmasız bugün karşılaştığımız en acil sorunlardan. Yalnızca çevreyi değil aynı zamanda toplulukların ve gelecek nesillerin refahını da etkiliyor. Günlük yaşamımda çevreye duyarlı seçimler yapmaya çalışıyorum. Atıkların azaltılması, enerji tasarrufu ve sürdürülebilir ürün ve uygulamaların desteklenmesi gibi. Örneğin yeniden kullanılabilir eşyaları kullanmaya, plastiği en aza indirmeye, mümkün olduğunca toplu taşıma ve bisiklet kullanarak karbon ayak izine dikkat ediyorum. Profesyonel spor yaşamımda ise atletizm camiasında sürdürülebilir uygulamaları savunuyorum. Örnek vermem gerekirse çevre dostu spor malzemelerinin kullanımını teşvik etmek, yarışma organizatörlerine daha yeşil politikalar benimsetmek gibi. Bir yoga öğretmeni olarak da öğrencilerime bütünsel uygulamalarının bir parçası olarak sürdürülebilir yaşamı benimsemeleri konusunda esin vererek refahımız ile gezegenin sağlığı arasındaki bağlantıyı hatırlatıyorum.