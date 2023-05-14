Dünyanın en büyük ‘ekolojik’ dönme dolabı

Yayınlanma: 14.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 14.05.2023 - 03:00

Yapımına 2025’te başlanılacak Seul Ring’in gelecekte şehrin önemli simgelerinden biri olmasının yanı sıra, projenin yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle çalışması hedefleniyor. Korece “Gökyüzü” anlamına gelen “Haneul” Parkı için planlanan bu proje, Ain Dubai’den sonra dünyanın en büyük ikinci dönme dolabı olacak ve ziyaretçilerine başkentin kuş bakışı manzarasını sunacak. Şehirden yaklaşık 100 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 2 milyon 800 bin metrekare alana yayılmış park, eski atık sahası alanındaki birkaç parktan biri.

Ekolojik kriz, gün geçtikçe tüm gezegeni etkisi altına alıyor ve pek çok uluslararası sözleşmelerle evrensel denetim mekanizmaları oluşturulmak isteniyor. En son Paris anlaşması ile iklim değişikliği konusunda alınması planlanan önlemlerin en önemli başlıklarından biri bu yönde toplumsal duyarlılıkların artırılması olarak öne çıkıyor.

FARKINDALIK PROJESİ

Pek çok sivil toplum kuruluşu, meslek kuruluşları ve çevre örgütlerinin neredeyse bütün enerjileriyle küresel çapta duyarlılık yaratmak üzerine yoğunlaştığı bir dönemde, ekolojik dönme dolap, bir yanıyla büyük bir farkındalık projesi olarak da ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Dünyanın dört bir yanında yaşanan büyük orman yangınları, kentsel sel ve taşkınlar, depremler gibi doğal afetlerin boyutlarının yönetilemez seviyelere ulaşması, bir yanı ile küresel ısınma ve iklim değişikliği sürecinin parçası olarak yorumlanıyor. Bilim insanları arasında doğal kaynakların kullanılma modeli bakımından da neden sonuç ilişkisi tartışılan süreçlerin, doğa hakları bakımından yeni bir yaklaşımla aşılabilir olduğu daha iyi anlaşılıyor. Sonsuz olmayan doğal kaynakların nasıl kullanılacağı konusunda yeni bir perspektife ihtiyaç duyulan bir dönemde ekolojik dönme dolap, tarihin tekerleğinin dönüş yönünde olumlu katkı sunacak yaratıcı bir proje olarak takdiri hak ediyor.

SAATTE 1747 KONUK

Seul Ring’de, geleneksel dönme dolap görünümünden sapılacak ve fütürist bir tasarım yaratmak için yeni teknoloji ve teknikler kullanılacak. Bu yenilikçi tasarıma ilişkin paylaşılan görselde, alışılmışın aksine kabinler, daireyi tutan direkler olmadan içeriden bir mekanizma yardımıyla dönüyor.

Görkemli dönme dolabın, her birinin 25 yolcu taşıyabilen 36 kabinden oluşacağını belirten yetkililer, saatte 1747 ve her gün 11 bin 792 kişiyi ağırlamasını öngörüyor. 304 milyon dolar değerindeki projenin Aralık 2027’ye kadar tamamlanması hedefleniyor.

[email protected]