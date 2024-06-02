Dünyanın en ünlü caddesinde dev piknik buluşması - Süleyman Tosunoğlu

Yayınlanma: 02.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.06.2024 - 04:00

Geçtiğimiz pazar gününü Paris’te geçirenler oldukça neşeli ve bir o kadar eğlenceli bir hafta sonu yaşadılar. Ben de Paris’in 90 kilometre dışında bulunan şampanya bölgesindeki evime gitmek yerine iki ay sonra Paris’te yapılacak Olimpiyat Oyunları öncesi kentte kalarak biraz dolaşmak istedim. En son Sarı Yelekliler’in protestolarını izlemek için Şanzelize Caddesi’nde yürümüştüm. Paris gözümüzde Şanzelize Caddesi, lüks markalardan bıkmış kayıp ruhların selfie çubuklarıyla ziyaret ettikleri, iki müze arasında teselli için geldikleri bir yer.

Son aylarda Paris Olimpiyatları kapsamında kısıtlı özgürlüklerine karşı getirilecek kısıtlamalardan rahatsız olan Parisliler ile Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo arasında kavgalar bir türlü bitmiyor. Son olarak hükümetin Paris’te yaşayanlardan olimpiyat süresince yasaklanacak bazı caddelerden geçip evlerine gitmek için “kentte yaşadıklarını ispat eden” akreditasyona benzer bir belge almalarının istenmesi Parislileri çileden çıkardı.

Bu tartışmaları düşünerek gezimize başlıyoruz. Şanzelize’ye geldiğimizde, dünyanın en ünlü caddesi üzerinde binlerce kişinin trafiğe kapatılan caddenin üzerinde devasa bir piknik yaptıklarına tanık oluyoruz. Caddenin üzerine serilen dev masa örtüleri üzerinde binlerce kişi, kendilerine ünlü restoranların sunacağı tatları müzik eşliğinde bekliyorlar. Bu devasa pikniğe 4 bin kişinin katıldığını öğreniyoruz. Cadde üzerinde kurulu dev bir ekran ve hoparlörden çalan şarkılara piknik yapanların hep bir ağızdan eşlik etmesi Paris caddesini adeta inletiyor. Polisin göz yaşartıcı gazları içinde protesto gösterilerini izlediğimiz Şanzelize’de şimdi trafiksiz bir şehir merkezinde yürümenin ve eğlenmenin tadını çıkarıyoruz.

PİKNİKÇİLER İÇİN KURA

Bu devasa ve bir o kadar da olağanüstü gösterişli piknik etkinliğinin onur konuğu, Elyse Sarayı’nın eski baş aşçısı Guillaume Gomez’le ayaküstü bir kısa sohbet yapıyoruz. Dünya genelinde Fransız yemeklerinin tanıtımını yapan Guillaume, “Kırmızı-beyaz damalı Gomez örtüleri üzerinde piknik yapmaktan daha fazla bir Fransız yemek sunumu olamaz” diyor.

Şanzelize Caddesi’ni dev bir piknik ve sinema şölenine çeviren Şanzelize Komitesi, böyle bir etkinliğe katılmak isteyenler için bir kayıt sistemi oluşturmuş. Herkese açık ücretsiz bir etkinlik için platforma 273 bin kişi kayıt yaptırmış, kayıt olanlar arasından çekilen kura sonucu 4 bin şanslı katılımcı belirlenmiş.

AMAÇ PARİSLİLERİ KAZANMAK

Komite başkanı ve etkinliğin organizatörü Marc Antoine Jamet amaçlarının, Şanzelize’nin sadece dünyanın en ünlü bir alışveriş caddesi değil, aynı zamanda bir toplanma yeri olduğunu göstermek ve Parislileri koptukları bu meşhur caddeye tekrar geri getirmek olduğunu söylüyor. Cadde, Zafer Takı’ndan Georges V caddesine kadar canlı renklerle boyanmış plastik bariyerlerle çevrilmiş. Güvenlikten izin alarak caddede piknik yapanların arasına dalıyoruz.

Paketlenmiş çeşitli yiyecekler, caddeye serilmiş “Fransız” masa örtüsü, rahat minderler... Her 100 metrede cadde üzerine bulunan ünlü restoranlar tarafından kurulan sekiz geçici mutfak, kendi lezzetini yansıtan bir mönüyü piknikçilere sunuyor. Flora Danica’dan Laduree, Fouquet ve Cafe Joyeux’ye kadar ünlü birçok restoran piknikçilere yemek yapmak için adeta yarışıyor. Davetsiz misafir olmamıza karşın bizlere de sunulan küçük bir sandviç ile kahvemizi yudumlayıp biraz soluklandıktan sonra piknikçilerin arasında dolaşmaya devam ediyoruz. Piknik etkinliği aynı zamanda çevreye duyarlı olarak da tasarlanmış. 4 bin 212 metrekarelik bir alana serilen kırmızı-beyaz ekose desenli masa örtüleri tamamen geri dönüştürülmüş kumaşlardan yapılmış. Etkinlik süresince çevreyi korumak için oldukça büyük çaba sarf edilmiş, içme suyu şirketleri ile işbirliği yapılarak katılımcıların şu şişelerini doldurmak için geçici çeşmeler kurulmuş ve sıfır israf hedeflenmiş. Önümüzdeki aylarda yoğun güvenlik önlemleri altında başlayacak Paris Olimpiyatları öncesi trafiğin, egzoz dumanlarının, göz yaşartıcı gazların olmadığı dünyanın bu en ünlü caddesinde keyifli bir pazar geçirdik. Buna karşın yakında başlayacak Olimpiyat Oyunları süresince zorlu ve kısıtlanmış bir yaşam içinde kalacağımız düşüncesi aklımızdan hiç çıkmıyor.