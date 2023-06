Festival rüzgârları

Yayınlanma: 04.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.06.2023 - 03:00

Mayıs, haziranda çiçekler açmaya, leylaklar kokmaya, kuzeyin kırmızı gülleri göz doldurmaya başladığında ise çulunu, örtüsünü alan parklara koşar; soyunup çimlere uzanır. Parklar, yeşil alanlar o denli kalabalıklaşır ki güneşlenirken ayağınızı uzatsanız yanınızdakinin burnuna değer; annesinin yanındaki çocuğun ayakları göbeğinize dokunur. Uzun boylu, sarışın İsveç kızları, her tarafları güneş görsün diye çimlere sere serpe uzanır; bir Allah’ın kulu da niyetini bozmaz, aç gözlerle bakmaz…

İsveç, Danimarka, Norveç ve Finlandiya insanı, yaz tatilini genellikle ülkesinde geçirir. Soğukkanlı olduklarından sıcak denizlere pek alışkın değillerdir. Güneşin altında iki bira içtikten sonra yerlere serilirler. Sıcak diyarlara gitmeyi pek sevmezler. İsveçliler, bu tatil anlayışını “Borta bra, hemma bäst” diyerek dile getirir; yani, “Uzaklaşmak iyidir; ama eve dönmek daha iyidir…”

Her gün çayır çimenlere uzanmakla zaman geçmez elbette. Boş zamanlarını festivallerle doldurmaya pek de meraklıdırlar. Hemen her gün, başka bir ilde festival düzenlenir. Müzik grupları, seyyar eğlence ekipleri, karavanlarla ilden ile taşınıp durur. Dünyanın çeşitli yerlerindeki damak tatları bu festivallerde sergilenir. Adana kebabının, falafelin, dönerin tadı hemen her ilde bilinir. Festivaller, doyum yerleri olmanın ötesinde birer kültürel iletişim işlevi de görür. Dünyanın uzak ülkelerinde doğmuş insanlar, kültürel değerlerini, müziklerini, geleneklerini, giysilerini festivallerde sergiler. Düzenlenen panellerle, konferanslarla bilinmeyen âlemlere gidilir.

MALMÖ FESTİVALİ

İsveç’in güney ucunda, Danimarka’ya Öresund Köprüsü ile bağlanan Malmö kentinde, her yıl 11- 18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Malmö Festivali, ülkenin en bilindik festivallerinden biridir. Bu yıl da festivalde, İsveç’in ve dünyanın tanınmış müzik ve dans grupları sahne alacak . Hudiksvall grubu, Diamond orkestrası, Engdahls dans topluluğu bunlardan bazıları. Muhteşem performanslarıyla İsveç’in müzik ve dans hayatında derin izler bırakmış Lasse Sigfridsson ve Christina Lindberg de bu yıl Malmö Festivali’nde izleyicilerle buluşacaklar.

İskandinav ülkelerinin en büyük festivali ise Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen ve yıl boyunca süren Tivoli Festivali’dir. İngiliz Monocle dergisi, bu festivalden ve güzel yaşamaya katkılarından dolayı Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ı, “Yaşamaya en uygun dünya kenti” ilan etti.

Kopenhag merkezinde yer alan ve 1843 yılında Georg Carstensen tarafından 1843 yılında kurulan Tivoli Festivali Parkı ve eğlence merkezi, bu yıl 180. yaşını kutladı. Yılın 12 ayında da açık bulunan Tivoli, bu yıl sezonu Paskalya kutlamalarıyla açtı. Sürekli yenilenmeye önem veren Tivoli, yaz sezonuna da ilginç düzenlemelerle girdi. Yeni restoran konseptleri, Friday rock (Cuma rock’ı), Glassalen’deki Lisbet Dahl revüsü bu etkinliklerden bazıları. Danimarkalı ünlü sanatçılar Sanne Salomonsen ve Sko/Torp’un Thomas Helmig bu yıl birlikte LørdagsHits konserlerinde yer alacaklar.

ÇİÇEK AÇAN TİVOLİ

Geçen yıl ziyaretçi rekoru kıran Tivoli bu yıl da aynı başarıyı yinelemeyi amaçlıyor. Tivoli Direktörü Susanne Koch Mørch Festival programını açıklarken “Bu yıl Tivoli’nin her yanı yeni çiçeklerle donatılacak. Açılan büyülü ve klasik yeni alanlarda konuklar, eğlencenin tadına varacaklar. Yaz sezonuna yeni restoranlar, tiyatro grupları ve konser toplulukları damgasını vuracak. Çok heyecanlıyız. Çünkü, Tivoli’nin en güzel hali, konuklar mutluyken yaşanır” dedi.

Mart ve mayıs aylarında, Tivoli’ye birbiriyle uyumlu yaklaşık 80 bin lale ve 25 bin farklı çiçek dikildi.

LørdagsHits konserleri, temmuz ayından itibaren sekiz hafta boyunca cumartesi günleri yinelenecek, herkesin birlikte şarkı söyleyebileceği bir ortam oluşturulacak.

Dansçı Selene Muñoz de 7 Eylül’den itibaren Tivoli’ye modern flamenko, çağdaş dans ve bale ile bir buluşma yaşatacak. Konuklar, ayrıca, klasik müzik, ritmik müzikten, tiyatroya kadar yüzlerce konserin yanı sıra Norveç Ulusal Günü, Cadılar bayramı, Noel, balon yolculuğu, uçan halı gibi kutlamaları da izleyecekler.

FAZIL SAY KONSERİ

Dünyaca ünlü piyanist ve bestecimiz Fazıl Say, 18 Ağustos’ta, Tivoli Festivali kapsamında konser verecek.

İskandinav ülkelerinde, Tivoli dışındaki hemen her ilde düzenlenen festivaller, yaza veda anlamına da geliyor. Ağustos ayı, yavaş yavaş sonbaharı çağrıştırır. Festivallerin son günleri genellikle yağmurlu geçer. Sonra yaz tatili biter, okullar açılır, soğuklar artar ve hüzünlü bir sonbahar/kış mevsimi başlar.

[email protected]