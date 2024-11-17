Fransız öğrencilerin yemek zaferi... - Süleyman Tosunoğlu

Yayınlanma: 17.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.11.2024 - 04:00

Öğrencilerin başlattığı eylemler büyük kazanımla sonuçlandı, Fransa genelinde bütün okullarda bir öğün yemek artık 1 Avro.

Aylarca yılmadılar binlerce imza toplayarak meclise sundular. Haftanın her günü öğle saatlerinde Paris’teki Fransa Ulusal Meclisi’ne yakın sokaklarda parlamentoya gelen milletvekilleri ve bakanların ilgisini çekmek, öğrenci arkadaşlarına destek olmak amacıyla tahta masalarda yemek dağıttılar. Öğrenci oluşumlarının başlattıkları yemek eylemlerine daha fazla dayanamayan hükümet, 2024-25 akademik yılı için bütün okullarda yemek fiyatlarını 1 Avro olarak mecliste kabul etti.

Sol blok Sosyalist ve Ekolojist Grup’un sunduğu yasa teklifine göre artık burs ayrımı yapılmaksızın bütün öğrenciler yemeklerini üniversitelerin kafeteryalarında 1 Avro’ya yiyecekler. Daha önceki yıllarda bu uygulama yalnızca maddi yetersizlikler yaşayan burslu öğrenciler için uygulanıyordu. Şimdi teklifin onaylanması ile son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar altında öğrenimlerini sürdüren öğrenciler az da olsa rahat bir nefes alacaklar.

Ulusal Meclis’in dilekçe platformu yurttaşların, parlamentoya dilekçe göndermesine ve daha önce sunulmuş olan dilekçeleri imzalamasına olanak sağlıyor. Sistem ise şöyle: Her dilekçe konuya bağlı olarak Ulusal Meclis’in sekiz daimi komitesinden birine gönderilir. En az 1000 imza toplayan dilekçeler daha fazla görünürlük sağlanması amacıyla meclisin internet sitesinde çevrimiçi olarak yayımlanır.

Dilekçe, bir komisyona havale edildikten sonra milletvekili olan bir raportör atanır. Raportör de yapılan görüşmeler sırasında dilekçeyi düzenler. Böylece en az 1000 imzalı dilekçe Ulusal Meclis’te ele alınarak tartışmaya açılır.

GIDA DESTEĞİ

Söz konusu yasa teklifinin onaylanmasını izlemek için meclisin yolunu tutuyoruz. Otel des Invalides’in altın kubbesi, çevresindeki gösterişli binaların ve az uzaktaki Eyfel Kulesi arasında Paris’in şık 7. bölgesinin manzarası altında, masaların üzerinde patates torbaları ile makarnalar göze çarpıyor. Sebze kasalarıyla kaplı bu büyük masaların arkasında yüzlerce öğrenci yiyecek almak için tek sıra halinde kuyruk oluşturmuş. Meclisten bir kaç metre uzaklıktaki “Rue de l’universite” sokağı boyunca kurulan bu tahta masalar görenleri şaşırtıyor.

Yiyecek dağıtan öğrencilerin yanına gidiyoruz. Öğrenci dayanışması kapsamında topladıkları yiyecekleri arkadaşlarına dağıttıklarını vurgulayan gençler, “bunun örnek alınası bir eylem olduğunu” söylüyor. Genellikle ülke dışından gelip okuyan arkadaşlarının burada yaşayanlardan daha fazla ekonomi sıkıntı çektiklerini de dile getiriyor. Dünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi’nin önündeki sokağa kadar kuyruk oluşturarak yiyecek almayı bekleyen öğrencilerle, meclise sunulan yasa teklifi üzerine sohbet ediyoruz. Kadın öğrencilerden biri, “Yaşadığımız yemek sorununu hiçbir vekilin göz ardı edeceğini sanmıyorum, bu manzara kabul edilemez” diyor.

Saatler yaklaşıyor, meclisin yolunu tutuyoruz. Vekiller yerlerini almış. Teklif, Ulusal Meclis Maliye Komisyonu’nda kabul ediliyor. Yeni yemek fiyatlarının ülke bütçesine yıllık yaklaşık 400 milyon Avro’ya mal olacağı hesaplanıyor..

TÜM KANTİNLERDE GEÇERLİ

Fransa akademisinde devrim niteliğinde olan teklifin yasalaşmasıyla birlikte ülke genelinde ilkokuldan üniversitelere kadar bütün öğrenciler bu haktan faydalanmış olacak. Kafeteryası olmayan okulların öğrencileri, çevrede bulunan en yakın hastane ya da herhangi bir devlet kuruluşunun kafeteryasına giderek buradan aynı indirimli fiyata yemeklerini yiyebilecekler.

Fransa’daki öğrencilerinin hak talepleri için eylemlerini imza kampanyalarıyla birlikte zafere taşımaları diğer ülkelerde kısıtlı ekonomik koşullarda eğitimlerini sürdürmek isteyen öğrencilere bir örnek olur mu bilinmez. Ama Fransa’da sıkça duyduğumuz bir atasözü şöyle der: Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.