Halkın hizmetinde bir oyuncu

01 Mayıs 2022 Pazar, 05:00

Halkın Hizmetkârı¨ başlıklı komedi dizisi 3 sezon, 51 bölüm çekilmiş. Lisede bir tarih hocası, öğrencisinin çektiği video internete düşünce birden popüler olur. Yüzlerini göremediğimiz oligarkların aday göstermesiyle başkanlığa seçilir. Platoncu fikirlerle dolu tarih hocasını bıraksalar, bir tür ¨Filozof-Kral¨ olacaktır. Bırakmazlar, komedi burada başlar. Şimdiki Başkan Volodimir Zelenski, seçilmeden önce bugünün tiyatro provasını yapıyor gibiydi, 2015'te tamamlanan dizideki Başkan Vasily Petrovich rolüyle. Ardından, ¨Sluha Narodu-Halkın Hizmetkârı Partisi¨ kuruldu ve Zelenski 2019 seçimlerinde gerçek başkan oldu.

Dizi sinema tekniği açısından yetersiz; belli ki bütçesi düşüktü. Zelenski başrolde olmasa ve Ukrayna gündemde bulunmasa, bu kadar ilgi çekmezdi. Hele yarın olsun, yorumumu Mr.Harold’a da aktaracağıım. Ama Hollywood sinema-tv sektörü bu işe el atsaydı dizi parlak sonuç alırdı. Hollywood meseleye el atmadı ama ne gam, Washington bu işe şimdi siyaseten ve askeri olarak el atmış bulunuyor...

Diziye dönersek; şakacıktan başkan Vasily, yani bizim Zelenski, dünya liderleriyle nasıl el sıkışacak diye bir sunum yapılırken, önce Obama’yla ve Merkel’le tokalaşıyor. Sıradaki Putin’e benzeyen çelimsiz adama ise yüz vermiyor. Vay sen misin Putin’i böyle gösteren. Dizi Rusya’da yayından kalkıyor. E yani, Putin’i darıltmaya ne gerek vardı!

Ne yalan söylemeli, dizinin bir yerlerinde sıkılmaya bile başladım. Komediyi yüksek tutmak için zaman zaman farsa yaklaşan aşırılıklar da olmuyor değil. Ne var ki oyuncuların tiyatral samimiyeti vaziyeti kurtarıyor; izlemeye değer. Böyle deyip kanal değiştirdim ve Kanada’nın özerk Radyo-TV kanalı CBC’ye geçtim. Haberlerde az önceki diziden aşina olduğum birisi vardı, tanıdık geldi: Zelenski!

Sakal bırakmış, asker usulü hâki tişört giymiş; bir bere takıp kızıl yıldızı da kondursa, Che Guevara karşımızda. Tarihin ona verdiği savaşçı rolünü gayet iyi oynuyor. Ne de olsa ¨Dünya bir tiyatro sahnesidir!¨; Theatrum Mundi. Söylemeye ne hacet. Kanada’nın şimdi en çok izlenen dizisi ¨Zelenski-Vasily¨ oldu. Hem güncel bir savaş hem de Kanada’da yaşayan 2 milyon Ukrayna kökenli vatandaş dikkate alınırsa, buna şaşırmamalı. Bu ilgi sürerken, 400 bin Ukraynalı'nın yaşadığı Alberta’da her yaz ziyaret edilebilen devasa ¨Ukrayna Köyü Açıkhava Sergisi¨ bakalım bu ay nasıl açılacak? Meraktayım; 19. yüzyılda buraya yerleşen ilk Ukraynalıların kurduğu köyü bir kez daha gezeceğim. Tafsilatlı bir havadis temin edersem muhakkak yazacağım.