Hollanda’da köylüler ayaklandı

10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

İki bin üyesi olan “Köylüler Ayaklanın” isimli telegram grubunda yayımlananlar tam bir savaş çağrısıydı: “Lahey’i yakalım. Hükümet herkese savaş ilan etti. Eğer silahlı bir savaş istiyorsanız o da olacak.”

SORUN NEYDİ?

Köylülerin protestolarında, hükümetin iklim politikaları ile ilgili özellikle çiftliklerin olduğu köylerde azot salınımını azaltmak amacıyla getirdiği kısıtlamalar köylüleri ayaklandırdı.

Hollanda’da hükümet, mahkemelerin iklim değişikliği hedeflerinin gerisinde kaldığı gerekçesiyle verdiği ihlal kararlarının sonrasında, ülkenin çoğu bölgesinde karbon emisyonunu yüzde 70, hatta bazı bölgelerinde yüzde 95 azaltma hedefi koymuştu. Bu karar pek çok çiftliğin tamamen kapanması, pek çok insanın işsiz kalması ile eşanlamlı. Kelimenin tam anlamıyla çiftçilerin kaybedecek zincirinden başka bir şeyleri yok anlamına geliyor ve başlattıkları isyan büyüyor.

Kokusuz ve renksiz olan azot elementi nefes aldığımız havada yüzde 78 oranında bulunuyor. Saf azot canlılar için zararlı değil. Ancak azot, oksijen ve hidrojen gibi diğer maddelere bağlandığında, azot oksit veya amonyak haline gelmekte ve bu maddeler insanlara ve doğaya büyük zararlar vermekte. Sanayi, bilinçsiz tarım, trafikteki araçlar doğayı büyük ölçüde kirleterek amonyak emisyonlarının doğaya yayılmasında başrol oynuyor.

HAYAT FELÇ

Karar sonrasında tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler Hollanda’nın en can alıcı altı otoyolunu, plakalarını söktükleri çekici ve traktörlerle kapatarak hayatı felç ettiler. Epe Belediyesi’nin önünde saman balyalarını yakan çiftçiler şehirde paniğe neden olurken kırsal kesimdeki başka kasabada da toplanarak yüzlerce traktörle ses getiren bir gösteri yaptılar.

Bu kaos ortamında Hollan-da’da görülmemiş bir şey daha oldu ve polis Ter Appel’da göstericileri geri püskürtebilmek için silahına başvurarak ateş açtı. Hoogeveen kentinde de bir polisin üzerine traktör süren köylü, görevli memuru öldürmeye teşebbüs gerekçesiyle tutukladı. Göstericiler bunlarla da kalmadılar, kararı destekleyen D66 Partisi Milletvekili Romke de Jong’a ait bir dondurma fabrikasını bloke ederek giriş çıkışları tamamen kapattılar. Milletvekili Jong, eylem sonrasında geri adım atarak çiftçileri anladığını, ama mala zarar verilmemesi gerektiğini söylese de eylemciler kararlıydı, geri adım atmadılar.

Durumun vahametini gören Başbakan Mark Rutte, koalisyondan gelen çatlak seslere taviz vermedi ve bir uzlaşma komisyonun kurulması konusunda yeşil ışık yaktı. Ancak köylüler direnişten vazgeçmeyecek gibi gözüküyor, hükümet de tüm kesimleri memnun edebilecek bir yol arıyor. Şüphesiz bu topraktan yeni bir Zapata çıkmayacak, ama şu günlerde Hollanda tarihinde her zaman anılacak bir köylü direnişini yaşamaktayız. Zaman ne gösterecek hep beraber göreceğiz.

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