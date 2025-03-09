Kuzey Işıkları'nın izinde

Yayınlanma: 09.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 04:00

Özellikle kış aylarında, Kuzey Kutup Dairesi’nden izlenebilen büyüleyici Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), doğa tutkunlarını bu uzak diyara çekiyor. Bu yıl da birçok seyahat grubu, bu eşsiz doğa olayını yakından görebilmek için Finlandiya’nın Rovaniemi kentine akın etti.

Benim de eşimle birlikte katıldığım tur kapsamında Rovaniemi’ye ulaşan 30 kişilik grubumuz, İsveç-Finlandiya sınırında bulunan Tornio kasabasında konakladı.

Birkaç yüz metre ilerideki alışveriş merkezinde cep telefonu saatlerimizin otomatik olarak bir saat geriye gittiğini gördük, nedenini sorduğumuzda, buranın İsveç sınırları içinde olduğunu ve İsveç’te saatin bir saat geri olduğunu öğrendik. İstanbul içindeki bir ilçeden diğer komşu ilçe belediyesine geçiyormuşsunuz gibi! Zaten iki ülke, iç içe geçmiş iki yüzükle sembolize ediliyor. İsveç-Finlandiya arasındaki bütün ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerde bu iç içeliği, barışı ve işbirliğini görebiliyorsunuz.

Bu masalsı yolculuğumuz, Arktis adlı buz kıran gemisiyle başladı. Donmuş Baltık Denizi’nin kıyılarında, termal kıyafetler giyerek eksi 2 derece buzlu sularda yüzme deneyimi yaşayan katılımcılar, unutulmaz anlar biriktirdi. Tabii ki Finlandiya denince akla gelen Ren geyikleri ve Alaska Husky köpekleri ile yapılan kızağa binme aktivitelerini de kaçırmadık. Yemeklerde en çok somon balığı tüketildi. Bir de gelen gezginlerin, “buralarda yeme içme fiyatlarının Türkiye’den daha ucuz olduğu” serzenişlerini hatırlıyorum! Beyaz örtüyle kaplı manzaralar eşliğinde kar motorlarıyla yaptığımız safari turunda ise adrenalinimiz zirveye çıktı!

ATA’NIN VERDİĞİ ÖRNEK

Kuzey’in doğa harikalarını keşfeden grubumuz, rotasını bu kez ülkenin başkenti Helsinki’ye çevirdi. Üstelik bu yolculuğu gece treni Noel Baba Ekspresi ile yaptık! Sabah Helsinki’ye vardık ve şehrin tarihi ve kültürel noktalarını keşfe başladık; Helsinki hâlâ Rusların egemenliğinde inşa edilmiş olan ızgara tarzı konumlanışını, yapılarını ve caddelerini koruyor. Müzeler, tiyatrolar, konservatuvarlar, heykeller, Oodi Merkez Kütüphanesi, modern uygarlığa ve Nordik mimari tarzına olan hayranlığımızı bir kat daha artırdı. Belli ki Atatürk’ün örnek gösterdiği “Beyaz Zambaklar Ülkesi”, bataklıktan özgürlüğe yelken açarken ekonomide, bilimde, kültürde ve sosyal yaşamda bir hayli yol almış görünüyor.

Kendini “Suomi” diye adlandıran ve köken olarak Sibirya Ural halklarından olan bu kavim, sonradan nordikleşmiş ve geldiği yüzde 75’i ormanlarla kaplı olan bu coğrafyayı harikalar diyarı bir yurda dönüştürmüş. Elbette kolay değildir, en iyi eğitim, en yüksek refah seviyesi, en mutlu insanların ülkesi olmakta başa güreşiyor olmak!

Ve sonunda Helsinki-İstanbul uçuşuyla yurda döndük. Kuzey’in büyüleyici atmosferinde geçen kar ve ışıklarla dolu bu macera, Finlandiya’yı seyahat listesine eklemek isteyenlere de ilham verdi!