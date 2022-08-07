Paris ve Seine Nehri
Fransa’nın ikinci büyük nehri olan Seine (775 km) Paris’i 13 kilometre boyunca ikiye ayırıyor. Kuzeyinde kalan kısma; nehrin sağ yakası “rive droite”, güneyinde kalan kısma; nehrin sol yakası “rive gauche” deniyor. Seine, nehrin coğrafi konumuna göre kenti tanımlananın ötesinde başkentin önemli sembollerinden ancak kent ile ilişkisi tarih boyunca farklılık göstermiş.
18. yüzyıla kadar Paris halkı içme suyunu nehirden karşıladığı gibi, odun, buğday, meyve gibi ihtiyaçlarının üçte ikisini de nehir üzerindeki teknelerden temin etmiş, gelen mallar yine teknelerde satılmış. Kıyısında değirmenler, banyolar, camaşır yıkama ve eglence yerleri barındıran nehir adeta üstü açık bir pazar yeri olarak kullanılmış.
CANLILIK KAYBOLDU
Aynı zamanda gezmek için de önemli uğrak yerlerden biri ve buluşma noktası olmuş. Özellikle yazın sıcak günlerinde nehirde yüzmeye rağbet oldukça büyümüş.
Bu canlılık 19. yüzyılın başlarından itibaren yavaş yavaş kaybolmaya başlamış. Hızla artan kentleşmenin getirdiği su kirlenmesi ve salgın hastalıklar kent halkının nehirle ilişkisini zedelemiş. Seine üzerindeki işyerleri ve faaliyetlerin yerini daha çok nehir taşımacılığı almaya baslamış. Gürültüsünden, kirliliğinden şikâyet edilen faaliyetler kentin dışına gönderilirken, sel sularından korunmak için nehir kenarları yükseltilmiş.
Zamanla nehir Paris ile bütünleşmekten daha çok ulusal taşımacılığın bir aracı işlevini almış. Kıyı şeridinin de otomobil trafiğine bırakılması ile Paris halkının Seine ile olan bağı kopmuş.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Kent yaşam kalitesini artırma, doğayı daha çok şehir hayatına entegre etme, sürdürülebilir kalkınma politikaları konusunda metropollerin rekabet içinde olduğu günümüzde Paris, doğal bir parçası olan nehri tekrar günlük hayatına dahil etmeye çalışıyor. Bunun için nehrin şehir hayatındaki işlevini tekrar yaratmak gerekiyor. Otomobil trafiğinin işgal ettiği alanları yayalara geri kazandırma, eskiden olduğu gibi nehrin kıyılarını halkın günlük kullanımına açmak amacıyla 2016’dan beri kıyı şeridi otomobil trafiğine kapatıldı. Öncesinde 2002 yılından itibaren sadece yaz aylarında Paris plaji etkinliği için kıyılar trafiğe geçici olarak kapatılıyordu.
2024 Paris olimpiyat oyunlarında bazı aktivitelerin triatlon ve yüzme maratonu gibi Eyfel Kulesi’nin kıyısında Seine nehrinde yapılması planlanıyor. Böylelikle 1900 yılında yapılan oyunlardan sonra ilk kez 2024’te Seine nehrinde yüzme yarışları düzenlenmiş olacak. Nehir suyunu arındırmaya yönelik calışmalar şimdilik ümit verici. Ama daha önce benzer girişimleri görmedik değil. Jacques Chirac, Paris belediye başkanı olduğunda nehir sularının arındırılması operasyonunu başlatmıştı. Hatta Chirac 1994’te nehirde yüzülebileceğini ve ilk yüzenin de kendisi olacağına dair söz vermiş ancak bu sözünü tutamamıştı. Ama bu ideal baki kaldı. Olimpiyat oyunlarının Paris’e bırakacağı en önemli miras belki de bu olacak, halk Seine ile tekrar buluşabilecek.
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