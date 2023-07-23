‘Sivas’tan 30 yıl sonra yine Londra’da

Yayınlanma: 23.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.07.2023 - 03:02

O kara haftasonu Türk arkadaşlarla bir gezideydik. Cep telefonu filan olmadığı zamanlardı, uluslarası aramalar sabit hatlarla yapılmaktaydı ve cidden pahalıydı. Sanırım bize sonradan katılan bir arkadaş haberi getirmişti, otelin yanmakta olduğunu ve içindekilerin kurtarılmaya çalışıldığını söylüyordu. O günkü geziden hiçbir şey anlamadık, günümüz endişe, üzüntü, merak içinde geçti; evlerimize dönünce BBC’den görüntüleri ve yaşananları ancak öğrenebildik, inanılır gibi değildi! O yangın, o acı; o günden bu yana içimizi yakmakta.

AYNI YERDEYDİM

O kadar gider gelirim tam 30 yıl sonra ilk kez aynı gün yine Londra’daydım. Sosyal medyadan anma programını öğrendim. Bulunduğumuz yere bir hayli uzaktı, törene katılmak için oğlumla yola çıktık. 2 Temmuz 2023 Pazar günü saat 12’de Londra Dalston Kingsland tren istasyonu önünde buluşuldu. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi ile İngiltere Alevi Federasyonu tarafından yapılan organizasyona sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımı yoğundu. Stoke Newington Parkı’nda bulunan 2 Temmuz Sivas Anıtı’na doğru yapılan yürüyüşte 2 Temmuz 1993 de Sivas’da yaşamını yitiren canların her birinin resimleri tek tek taşındı, birlik beraberlik içinde şiirler, ağıtlar, semahlar söylendi. Yaklaşık bir saat süren yürüyüşten sonra anıt önünde tören devam etti.

Törende Britanya Alevi Federasyonu tarafından bir açıklama yapıldı: “30 yıl önceydi bugün, bir kent sesini yitirdi. Bir kent ateşten semah kurdu. Bir kent susturuldu. Bir inanç ateşe verildi. Aydınlar yakıldı, Aydınlanmaydı yakılan. Halkların ışığı karanlıklarla kapatıldı. 30 yıl önceydi bugün, halkların ozanları yakıldı. Sazı yakıldı, sözü yakıldı, sesi yakıldı. Canlar semaha durdu ateşte, canımız yakıldı, vicdanlar kanatıldı. 30 yıl önceydi bugün. Yüreği yangın yeri bir şehir, yürekleri yangın yerinde bir halk. Unutulmaz elbet, unutturulamaz hiçbir zaman. Her sabahın bir sahibi var, sorarlar bir gün, sorarlar.”

Londra’nın en büyük ilçelerinden olan Enfield Belediye Başkanlığı’na seçilen ve 10 Mayıs tarihinden itibaren bu görevi yürüten Suna Hurman, yaptığı kısa konuşmasında, “İçinizden biriyim, Sivas’ı unutmadık, unutturmayacağız. Bugün burda çocuklarımızı da görmek çok önemli, gençlerimizin politikada olması lazım. O yüzden çocuklarımızı okutmamız lazım, gençlerimizin sesimize ses katıp Sivas’ı asla unutturmaması lazım. Kaybettiklerimizin devirleri daim olsun, ışıkları yolumuzu aydınlatsın” dedi.

İNGİLİZ DIŞİŞLERİ’NE MEKTUP

Törene konuşmalar ve şiirlerle devam edildi. Daha sonra 2 Temmuz şehitleri anısına dönülen semahta tüm canlarla beraber çocuklar yer aldı. İngiltere İşci Partisi’nden 2019’da milletvekili seçilen ve halen görevini yürüten Feryal Clark, İngiltere Alevi Federasyonu sözcüsü olarak Sivas katliamı anısına İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na bir mektup yazdığını ve Birleşik Krallık’ta ve dünyanın dört bir yanındaki Alevilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için Türk devletine adaleti teslim etme çağrısında bulunmaya devam ettiklerini hatırlattığını, “Geciken adalet adalet değildir” ifadeleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

Aralık ayında 30. yılını kutlamaya hazırlanan İngiltere Alevi ve Kültür Merkezi, Necati Şahin ve Kemal Dinç öncülüğünde kurulan Barış Senfonisi’ne tüm müzikseverleri davet etti, gönüllü müzikseverler eşliğinde atölye çalışmalarına başladı. “Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım, Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz “ diyerek Alevi ozanlarla Shakespeare’i tanış eyleyip barışa çerağı uyandıracaklarını duyurdular.

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