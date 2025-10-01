1 hafta, 4 organ nakli: Faslı çocuklara Türkiye'de hayat veren operasyonlar

Başkent Üniversitesi kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı organ nakilleriyle bir hafta içinde 4 Faslı çocuk yaşama yeniden tutundu. 16 yaşındaki Muhsin, babasından alınan böbrekle, 2 yaşındaki İhlas, 9 yaşındaki Muhammed ve 13 yaşındaki Zehra annelerinden alınan karaciğerlerle sağlığına kavuştu.

Haberal ve ekibi, taburcu olmadan önce Faslı hastaları ziyaret etti. Haberal, kadavradan (ölüden) bağışların hâlâ yetersiz olduğuna dikkat çekerek organ bağışının önemini bir kez daha vurguladı ve herkesi organ bağışına davet etti.

Öte yandan Haberal’ın 3 Kasım 1975’te gerçekleştirdiği ilk naklin 50. yıl dönümü yaklaşıyor. Haberal o gün, düzenlenecek uluslararası bir kongre ile bilim dünyasını Ankara'da buluşturacak.