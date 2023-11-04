2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası: Farkındalığın rengi turuncu
Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35’ini oluşturan lösemi, Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında ortalama 1500 çocukta görülüyor. Türkiye’de her yıl 2-8 Kasım tarihleri “Lösemili Çocuklar Haftası” olarak kutlanıyor. Bu yıl da löseminin sembol rengi turuncu ile farkındalık yaratmaya hazırlanan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), bu hareketle löseminin tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyor.
Her yaşta görülen lösemi, en sık çocukluk çağında 2-5 yaş aralarında arttış gösteriyor. Uzmanlar tarafından 1 yaşın altında ve 10 yaşın üstündeki yeni vakalarda tedaviye verilen cevabın azaldığı belirtiliyor. Moral desteği ile lösemide yüzde 85’lere varan oranda iyileşmenin sağlandığı biliniyor. Çocuklarda lösemi hastalığının ilk belirtileri ise iştahsızlık, kansızlık, zayıflama, bacaklarda kemik ağrıları, cilt altında kanamalar ve ateş.
HEDEFİMİZ YÜZDE 100
LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı pediatrik hematolog-onkolog Dr. Üstün Ezer, “Bundan 25 yıl önce başarı oranı yüzde 20’lerde iken bugün bu başarı LÖSEV’in hastanesi LÖSANTE’de yüzde 94. Hedefimiz ise yüzde 100’e ulaşmak. Lösemi görülme sıklığı maalesef her geçen yıl artıyor. Kanserojen asbest yüklü gemiler, radyasyon ile radyoaktif atıklar, derelere ve denizlere atılan madenlerin atıkları, asbest, zehirli civa ve deprem molozları, GDO’lu şekerler, hormonlar, Çin tuzu ve kimyasal madde katıklı yiyecekler, egzoz dumanı, trans yağlar, hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme, bunlar lösemi ve kanseri artıran sebepler olarak sayılabilir” diye konuştu.
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