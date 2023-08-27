Lösemili hastalar için saçını bağışladı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 07:00

Isparta’da yaşayan 48 yaşındaki ev hanımı Fatma Üresin beline kadar uzattığı saçlarını kestirerek lösemili hastalara peruk yapılması için bağışladı.

Sağlıklı uzattığı saçlarını kestirmeyi düşünen Üresin Kanser Hastaları Yardımlaşma Derneğinin (KANSEV) saç bağışı paylaşımlarından etkilenerek saçlarının kestirmek için kuaförün yolunu tuttu.

Dernek başkanı Cemaliye Bardakçı'yı uzun zamandır tanıdığını dile getiren Üresin "Cemaliye ablanın yaptığı saç bağışı paylaşımlarını sosyal medyadan hep görüyordum. Ben de saçlarımı lösemili hastalarımıza bağışlamak istedim. Lösemili hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimle" dedi.

2007 yılında meme kanserine yakalanan ve tedavilerinin ardından 2014 yılında kanser hastalarına umut olmak için KANSEV Derneği kuran Cemaliye Bardakçı lösemili hastalara desteklerinin devam ettiğini belirtti. Geçen yıl gönüllü vatandaşlardan saç bağışı alarak peruk yapma kararı aldıklarını belirten Bardakçı "O çocukların saçsız olması, bizim grubumuzdaki hastaların morallerinin bozuk olması, banyoya bile girememeleri bizi çok etkiledi ve bir proje içine girdik. Saç bağışlarını aldıktan sonra kendimiz ve çıraklık eğitimindeki öğrencilerimizle peruk yapmaya başlayacağız. Bu perukları il içi ve il dışı hastalarımıza dağıtmak istiyoruz. Ne kadar fazla bağış o kadar çok peruk, o kadar çok hasta demek bizim için" şeklinde konuştu.

"SAÇLARI ÇÖPE GİTMESİN BAĞIŞ YAPSINLAR BİZDE PERUĞA DÖNÜŞTÜRELİM"

İnsanların bu konuda daha fazla duyarlı olmaları gerektiğini vurgulayan Bardakçı şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten o süreçte saçlarımız dökülünce moralimiz bozuluyor. Gençlerimiz bu durumdan daha çok etkileniyor. Banyoya bile girmek istemiyor, elini kafasına götürmek istemiyor. Saçımız kesince çöpe gidiyor, çöpe gidene kadar böyle bir bağış yapıp hastalarımıza geri dönüşü gerçekten insanları çok mutlu ediyor. Çöpe gitmesin bağış yapsınlar bizde peruğa dönüştürelim hastalarımızı sevindirelim. Halkımızdan daha çok bağış bekliyoruz."

Isparta’da 25 yıldır kuaförlük yapan Türkan Tık ise gönüllü bağışçılara ücretsiz saç kesimi yaptıklarını belirterek, "Ben 3 yıl önce Cemaliye hanımla tanıştım. Bu projenin içerisinde ücretsiz olarak gönüllü olan arkadaşlarımızın kesiyorum ve teslim ediyorum. Onlarda hastalarımıza takdim ediyorlar. Bu konuda çok duyarlılar bu konuda katkım olduğu için çok mutluyum" dedi.