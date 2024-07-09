2 yaşında karaciğer nakli oldu, şimdi kalp bekliyor: 'Her şey güzel olacak derken cehennemi yaşadık'

Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:44

Güncelleme: 09.07.2024 - 11:45

İstanbul’da 2019'da metabolizma rahatsızlığı ile dünyaya gelen Elif Kekeç'e, 2 yaşında karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Elif, özel hastanede yapılan karaciğer nakli ile hayata tutundu.

Ameliyatın ardından 25 gün yoğun bakımda kalan Elif, kısa süre sonra da kalp rahatsızlığı yaşadı. Yapılan tetkiklerde kalp yetmezliği geliştiği saptanan Elif, 4 ay önce ailesi tarafından götürüldüğü Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İlaç tedavisi başlanan Elif, kalp nakli sırasına alındı. Uygun donör bulunduğunda kalp nakli yapılacak.

'HER ŞEY GÜZEL OLACAK DERKEN CEHENNEMİ YAŞADIK'

Elif’in babaannesi Hatun Kekeç, torununun önce karaciğer yetmezliği, şimdi de kalp yetmezliği ile mücadele ettiğini söyleyerek, "Karaciğer naklinden sonra Elif’in kalp çalışma hızının bir anda düştüğünü söyledi doktorları. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Her şey güzel olacak diye beklerken resmen cehennemi yaşadık. Torunumun kalp çalışma oranı yüzde 10’a düşmüştü. Orada Elif’e bir anjiyo yapmak istediler; ama Elif’in kalbinin buna dayanamayacağını anlayınca daha kapsamlı bir hastanede Elif’in tedaviye alınması gerektiğini bize bildirdiler. Ben de Elif'i, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ne getirdim" dedi.

'ORGANLARIMIZ YAŞAM OLSUN'

Hatun Kekeç, Elif'in kalp nakli olması gerektiğini söyleyerek, "Şu anda ilaç tedavisi alıyor. Kalp nakli bekliyoruz. Nakil çıkarsa Elif’i hemen ameliyata alacaklar. Elif’i eve bile göndermiyorlar. Durumu çok kritik. Vatandaşlarımız duyarlı olsun organ bağışı konusunda. Elif'im gibi çocuklar, torunlarımız, çocuklarımız bir sürü organ bekleyen insan var. Organlarımız toprakta çürüyeceğine bir umut olsun, yaşam olsun. O hasta insanı ve ailesini, yakınlarını hayata bağlasın. İnşallah organ bulunur yavruma. Yan odasında bulunan arkadaşına organ bulundu. Çok sevindik. İnşallah bizim evlatlarımıza da çıkar" diye konuştu.

Elif Kekeç ise "Organlarınızı bağışlayın. Ben de koşup oynamak istiyorum. Hastaneye bağlı kalmak istemiyorum. Parka gitmek istiyorum. Büyümek istiyorum, doktor olmak istiyorum. Türkiye sesimi duysun. Ne olur bağış yapın" dedi.