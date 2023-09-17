Kilo mu vermek istiyorsunuz? İşte metabolizmayı çalıştıran en güçlü çay... Bunu kullananların yağları hemen eriyor!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 20:42

Güncelleme: 17.09.2023 - 20:42

Vücudun yağları depolamasının önüne geçer. Ramazan ayının bitmesine çok az bir süre kala fazla kilolardan kurtulmak isteyen vatandaşlar kilo vermenin yollarını arıyorlar. Altın otu olarak geçen sarı bitki orman altlarında kendiliğinden yetişir. Sarı kısmındaki tohumlarda içerdiği vitaminler tam bir şifa kaynağıdır. 'Kilo vermek isteyenler buraya! Düzenli olarak bu besini tüketen bir ayda 4 kilo verecek İşte o kür karışım...

Ülkemizde kültür açısından oldukça önemli bir yere sahip olan o çay istenmeyen yağlardan arındırıyor.

İŞTE AYDA 4 KİLO VERDİREN ALTIN ÇAY

İçeriğinde yüksek oranda antitusif ve kikatrizen barındıran altın otu çayı, vücuttaki enzimleri artırır. Bu enzimler salgılanmış yağları hızla enerji deposuna çevirir.

Tüketilen besinlerin atık olarak vücutta bıraktıkları yağı idrar yoluyla vücuttan atar. Midenin öz suyunu güçlendiren altın çay, hazımsızlık ve şişkinliği ortadan kaldırır.

Özellikle bölgesel yağlanmanın önüne geçer. Vücudun kilo dengesini korur. 20 gram altın otundan kaynar bir bardak suya koyun.

5 dakika demlenmesini bekleyin. O sırada içine 2 yaprak ıhlamur ekleyin. Daha sonra süzüp tüketin. Ancak kronik hastalığı olanların uzmanlara danışmadan tüketmemesi gerekiyor.

Öte yandan hamile kalmak isteyenlerinde uzak durması gereken bir çay.

Bunun yanı sıra hızlı kilo vermek isteyenler için en ideal çaydır. Sadece aç karnına tüketmeyin. Altın otu çok güçlü bir çözeltidir.

Zayıflatan Kür: Haşlanmış Limon!

Sabah uyandıktan hemen sonra 1 su bardağı haşlanmış limon suyunu düzenli olarak tükettiğinizde, vücuttaki yağ yakımını hızlandırır ve böylelikler zayıflamayı destekler. Böylece hızlı ve doğal bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulursunuz.

Soğan Suyu Zayıflatır Mı? Yüksek oranda antioksidan bileşenler içeren soğan suyu vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca toksin maddelerin atımını da kolaylaştırarak yağ yakımını hızlandırır. Özellikle aç karnına tüketilen soğan suyu metabolizma hızını arttırır ve kilo vermeyi destekleyici rol oynar.

Metabolizmayı hızlandıran ve kilo vermenizi sağlayacak soğan kürü tarifini sizinle paylaşıyoruz. Soğan, metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakar.

KAYNATILMIŞ SOĞAN SUYU DİYETİ

1 adet iri beyaz soğan kabukları soyularak 4 parçaya ayrılır. Önceden kaynatılmış 200 ml (2 su bardağı) klorsuz suya eklenerek ağzı kapatılır ve kaynamaya bırakılır. 5 dakika kaynayan soğan yenmez ama suyu sabah ve akşam yemeklerden önce içilir. Ayrıca sağlıklı kilo vermeye yardımcı olması için limon suyu, sağlıklı kilo verme programlarının bir parçası olarak da kullanılabilir.