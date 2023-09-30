20 bin yurttaş hemşiresiz!

İktidarın sağlık emekçilerine yönelik “Giderlerse gitsinler” tavrı nedeniyle Türkiye’de sağlık krizi yaşanıyor. Sağlıkta şiddet ve gelecek kaygısı nedeniyle birçok sağlık emekçisi yurtdışına gitmek zorunda bırakılıyor. Türkiye’de birçok kentte uzman doktor bulmak güçleşirken krizin boyutunu ortaya koyan başka bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00
20 bin yurttaş hemşiresiz!
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi’nde 20 bini aşkın yurttaşa hizmet veren dört aile sağlığı merkezinde (ASM) bir tane bile hemşire olmadığı ortaya çıktı. 

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryaz, söz konusu durumun yalnızca Şanlıurfa ile sınırlı olmadığını ve birçok kentte benzer sorunların yaşandığını ifade etti. 

ŞANLIURFA TEK DEĞİL

Eryaz, “Aile sağlığı çalışanı sayısı gün geçtikçe azalıyor. Karacadağ’daki dört birimin dördü de şu an boş durumda. İl sağlık müdürlüğüne bunu aylar önce belirttik. Durumu Sağlık Bakanlığı’na ilettiğini söylediler ancak ne yazık ki bu sorun giderilemedi. Bu sadece burayla ilgili bir sorun değil. Çevre illerin birçoğunda da aile sağlığı merkezlerinde benzer sorunlar yaşanıyor. Geçici görevlendirmeyle gelen çalışanlar oluyor ancak sağlık hizmeti bu şekilde verilemiyor. Şanlıurfa başta olmak üzere birçok şehirde halk sağlığı hizmetleri aksamaktadır” dedi.


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Şanlıurfa Hemşire Aile Sağlığı Merkezi

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