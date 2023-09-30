20 bin yurttaş hemşiresiz!

Yayınlanma: 30.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.09.2023 - 03:00

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Mahallesi’nde 20 bini aşkın yurttaşa hizmet veren dört aile sağlığı merkezinde (ASM) bir tane bile hemşire olmadığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryaz, söz konusu durumun yalnızca Şanlıurfa ile sınırlı olmadığını ve birçok kentte benzer sorunların yaşandığını ifade etti.

ŞANLIURFA TEK DEĞİL

Eryaz, “Aile sağlığı çalışanı sayısı gün geçtikçe azalıyor. Karacadağ’daki dört birimin dördü de şu an boş durumda. İl sağlık müdürlüğüne bunu aylar önce belirttik. Durumu Sağlık Bakanlığı’na ilettiğini söylediler ancak ne yazık ki bu sorun giderilemedi. Bu sadece burayla ilgili bir sorun değil. Çevre illerin birçoğunda da aile sağlığı merkezlerinde benzer sorunlar yaşanıyor. Geçici görevlendirmeyle gelen çalışanlar oluyor ancak sağlık hizmeti bu şekilde verilemiyor. Şanlıurfa başta olmak üzere birçok şehirde halk sağlığı hizmetleri aksamaktadır” dedi.