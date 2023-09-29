3 hekim intihar etti... CHP'li Gamze Taşcıer: İktidar eliyle yaratılan psikolojik buhran
Sağlık çalışanları ekonomik kriz, yoğun ve güvencesiz çalışma koşulları, idare baskısı ve şiddet kıskacında. Bir gün içerisinde üç hekim yaşamına son verdi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Sağlıkta iktidar eliyle yaratılan kriz hali, sağlık çalışanlarının ve özellikle hekimlerin sistematik olarak değersizleştirilmesi, diğer birçok biriken sorunla birlikte psikolojik bir buhrana yol açıyor” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, bir gün içinde üç genç hekimin daha yaşamlarına son verdiğini belirterek “Son yıllarda hekim intiharları ile daha sık karşılaşıyoruz. Sağlıkta iktidar eliyle yaratılan kriz hali, sağlık çalışanlarının ve özellikle hekimlerin sistematik olarak değersizleştirilmesi, diğer birçok biriken sorunla birlikte psikolojik bir buhrana yol açıyor. Sağlık bakanına çağrı yapıyorum, hekim intiharlarını görmezden gelmeyin” diye konuştu.
(Gamze Taşcıer)
101 BİN BİLDİRİM
Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın şiddete ortam hazırlayan bir unsur olduğunu kaydeden Taşcıer, “2012’de yurtdışı başvurusu yapan hekim sayısı sadece 59 iken, TTB’nin açıklamasına göre sağlık çalışanlarının yurtdışına gidebilmek için aldığı iyi hal belgesi sayısı 2023’ün ilk 8 ayında 1964’ü buldu. Hekimlerin yüzde 84’ü en az bir defa fiziksel veya sözel şiddete uğramış. Beyaz Kod sistemi kurulduğundan bu yana bildirim sayısı 101 bini geçti” dedi.
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