CHP'li Gamze Taşcıer: Riskli zeminin hesabı verildi mi?

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “riskli yere” yapıldığını açıkladığı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili “Fahrettin Koca o hastanenin zemini uygun olmayan yere yapılmasına izin veren, kendi ifadesiyle ‘dönemin siyasi arkadaşları’ hakkında ne yaptı” sorusunu yöneltti.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00
CHP'li Gamze Taşcıer: Riskli zeminin hesabı verildi mi?
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Bakan Koca, 6 Şubat’ta hasar görüp yoğun bakımında en az 80 hastanın yaşamını yitirdiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilgili, “Yeri doğru değil. Bu bina kullanılamaz. Yıkılması gerekiyor. Zemini sıkıntılı. Yeni bir riskli durum oluşturmak istemiyoruz” dedi. Koca, “Neden riskli bir zemine yapıldı” sorusuna da, “O dönemin siyasi arkadaşları öyle karar vermişler” yanıtını verdi.

(Gamze Taşcıer)

Taşcıer, Koca’nın bu açıklamalarını Meclis gündemine taşıdı. Koca’nın sözlerinin “hem bir itiraf hem de bir skandal” olduğunu söyleyen Taşcıer, “2016’da açılan hastanenin yedi yılda kullanılamaz hale gelmesi ve yıkılacak olması bir yana, depremlerde o hastanenin yoğun bakımında en az 80 insanımız can verdi. Şimdi Bakan Bey bunun sorumluluğunu, dönemin siyasi isimlerine atıyor. Bu kadar canın kaybedilmesine yol açan kişilerle ilgili Fahrettin Koca ne yaptı? Konuyu yargıya taşıdı mı? Bu kararda imzası olan bakanlık bürokratları hakkında idari bir işlem başlattı mı? Susarak, kaçarak, yitip giden canların vebali ödenmez” dedi.


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