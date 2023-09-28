TTB bir gün içerisinde 3 hekimin hayatına son verdiğini açıkladı
Türk Tabipleri Birliği bir gün içerisinde 3 hekimin hayatına son verdiğini duyurdu. Yapılan paylaşımlarda “Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alınmasını kabul etmiyoruz!” denildi.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda bir gün içerisinde 3 hekimin yaşamına son verdiğini açıkladı.
“YAŞAMAK VE YAŞATMAK İÇİN…”
Yapılan ilk paylaşımda “Bugün iki genç meslektaşımızın yaşamlarına son verdiğini öğrendik. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş’i ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Dr. Eren Özkara'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kaybettiğimiz meslektaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Hekimlik mesleğinin ve sağlık ortamının ekonomik kriz, güvencesizlik, yoğun ve güvensiz çalışma koşulları, idare baskısı, sağlıkta şiddet gibi birçok nedenle kıskaca alınmasını kabul etmiyoruz! Yaşamak ve yaşatmak için, emeğimizin hakkı için tüm meslektaşlarımızı mücadeleye çağırıyoruz!” ifadeleri yer aldı.
Bugün iki genç meslektaşımızın yaşamlarına son verdiğini öğrendik.— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 27, 2023
Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Rümeysa Keleş’i ve Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev yapan…
“ÜZGÜNÜZ AMA ÖFKELİYİZ DE”
Daha sonra Mersin’de de bir kadın hekimin hayatına son verdiğini duyuran TTB “Aynı gün içinde Mersin'de de genç bir kadın hekimin yaşamına son verdiği bilgisine ulaştık. Meslektaşımızın ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Üzgünüz ama öfkeliyiz de! Hekimlik mesleğinin onuru, emeğimizin hakkı, çalışma koşullarımızın sağlığı için; yaşamak ve yaşatmak için mücadele çağrımızı yineliyoruz!” ifadelerini kullandı.
Aynı gün içinde Mersin'de de genç bir kadın hekimin yaşamına son verdiği bilgisine ulaştık. Meslektaşımızın ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 28, 2023
Üzgünüz ama öfkeliyiz de!
Hekimlik mesleğinin onuru, emeğimizin hakkı, çalışma koşullarımızın… https://t.co/kxQuQQYEZW
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