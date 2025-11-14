3 kişi hayatını kaybetmişti... Midye ve kumpirde bakteri riski: Belirtiler 15 dakikada ortaya çıkabilir!

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, Ortaköy'de kumpir ve midye yedikten sonra anne ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği olay sonrası önemli uyarılarda bulundu.

Gıda zehirlenmesinde belirtilerin yemek yedikten yalnızca 15 dakika sonra bile ortaya çıkabildiğini belirten Göral, özellikle hijyen eksikliğinin ciddi tehlike oluşturduğunu vurguladı.

GIDA ZEHİRLENMESİNDE HİJYEN HAYATİ ROL OYNUYOR

Prof. Dr. Göral, midye tüketimi sonrası yaşanan vakaların arttığını ifade ederek şunları söyledi:

“Midyenin hijyenine dikkat edilmezse salmonella, vibrio gibi bakteriler ve toksinler bulaşabilir; bu da ağır gıda zehirlenmelerine yol açabilir. Temiz ve bilinen yerlerden tüketildiğinde genellikle sorun yaşanmıyor ancak yaşlılar, çocuklar, bebekler, hamileler veya bağışıklığı zayıf bireylerde tablo çok daha ağır seyreder.”

HAZIRLAYAN DA TÜKETEN DE DİKKAT ETMELİ

Midyenin ve kumpirin hazırlanması sırasında hijyen kurallarına tam uyulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Göral şunları kaydetti:

"Hazırlayan kişinin elleri, bıçak ve malzemeler temiz olmalı.

Kesme tahtaları ve yüzeyler hijyenik olmalı.

Tüketiciler de yemek öncesi ve sonrası mutlaka ellerini yıkamalı.

“Bakteri temasına bağlı bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtiler yemek yedikten 15 dakika ile 3 saat arasında başlayabilir. Hafif vakalar dinlenme ve sıvı gıdalarla düzelebilir; ancak orta ve ağır belirtilerde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.”

MAYONEZLİ GIDALARDA EKSTRA RİSK

Kumpir gibi mayonez içeren yiyeceklerin yüksek risk taşıdığına da dikkat çeken Prof. Dr. Göral:

“Staphylococcus türü bakteriler uygun olmayan koşullarda hızla ürer ve ciddi bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü hatta şoka varabilen etkiler oluşturabilir. Bu nedenle mayonezli gıdaların güvenilir yerlerden alınması kritik önemdedir.” dedi.