Abdurrahman Aktürk Cumhuriyet'e konuştu: ‘375 TL almaları gerekirken 75 TL veriliyor’

Yayınlanma: 21.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.04.2024 - 04:00

Cumhuriyet’e konuşan Aktürk, “İş Yasası’na göre gecenin en geç akşam saat 20.00’den en erken sabah saat 06.00’ya kadar süren ve her durumda da en fazla 11 saat olan dönem olarak tanımlandığına” işaret etti. Aktürk, “İş Yasası’na eklenen cümle ile özel güvenlik, turizm ve sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü işlerde işçiden ‘yazılı onayını almak şartıyla’ 7.5 saati aşacak şekilde gece çalışması yaptırılabilmesine olanak sağlanmıştır” dedi.

Aktürk şöyle konuştu: “7- 24 çalışma esasına göre çalışan devlet memuru statüsündeki sağlık meslek çalışanları gece çalışması (nöbet) ve fazla mesai ücreti için bir fark almamaktadır. Kademe ve derecesine göre bir sağlıkçı 230-250 saat başı ücret almaktadır. Ailesinden, dinlenme süresinden, sosyal yaşantısından feragat ederek nöbet tutan bir sağlık çalışanının saat başı fazla mesai ücreti 75 liradır. Asgari ücretlinin fazla mesaisinde saatlik 88 lira ödendiği düşünüldüğünde, sağlık meslek çalışanları asgari ücretliden daha düşük fazla mesai ücreti almaktadır.”

‘SÖZLER TUTULMALI’

Sağlık emekçilerinin mesai saat ücreti göz önüne alındığında en az 375 lira alması gerektiğine işaret eden Aktürk, “Yaklaşık bir yıl önce Sağlık Bakanı’nın ‘ikinci beyaz reform’ olarak duyurduğu ve nöbet ücretlerinin yetersiz olduğunu dile getirdiği mektubundan bu yana değişen hiçbir şey yok” diye konuştu. Abdurrahman Aktürk, “Övünmeye geldiğinde, tüm istatistik bilgileri ortaya döken bakanın, istatistiklerin üreticisi olan sağlık meslek çalışanlarına karşı sözlerini tutması gerektiğini” kaydetti.