Nuri Alço'nun sağlık durumunda yeni gelişme: Kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu Eskişehir’de tedavi altına alınan Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara’ya sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 19.04.2024 - 11:03
Nuri Alço'nun sağlık durumunda yeni gelişme: Kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi
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6 Nisan’da evinde rahatsızlanan ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi’ne kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın talimatları ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Alço’nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam etti.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatan Nuri Alço, dün akşam saatlerinde ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.

KALP PİLİ TAKILACAK

Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço’ya, Ankara’da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri’m” şeklinde paylaşım yaptı.


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