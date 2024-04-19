Nuri Alço'nun sağlık durumunda yeni gelişme: Kalp pili takılmak üzere Ankara’ya sevk edildi
Geçirdiği rahatsızlık sonucu Eskişehir’de tedavi altına alınan Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara’ya sevk edildi.
6 Nisan’da evinde rahatsızlanan ve Acıbadem Eskişehir Hastanesi’ne kaldırılan ünlü oyuncu Nuri Alço, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın talimatları ile Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Alço’nun tedavisi, Kardio Vasküler Cerrahi (KVC) Yoğun Bakım Ünitesi’nde devam etti.
Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gördüğü tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatan Nuri Alço, dün akşam saatlerinde ambulansla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
KALP PİLİ TAKILACAK
Daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirdiği bilinen Nuri Alço’ya, Ankara’da kalp pili takılacağını belirten eşi Burcu Alço, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az. Seni çok seviyorum, varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri’m” şeklinde paylaşım yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!