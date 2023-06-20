50 yaş altı bireyler uykuya dikkat: Bu hata inme riskini 4 kat daha fazla arttırıyor

Yayınlanma: 20.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.06.2023 - 07:00

İnsan sağlığı için en temel unsurlardan birisi olan uyku, büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre uyku bozuklukları özellikle 50 yaş altı bireylerde felç geçirme ihtimalini 4 kat daha fazla artırıyor. Uykusuzluğun inme riskini arttırdığı ile ilgili bir araştırma yapıldığını söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, uykusuzluk yaşayanların mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Uykusuzluğun inme riskini arttırdığı ile ilgili bir araştırma yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Levent Öztürk, nöroloji dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bunun ortalama 9 yıl civarında takip edilen 30 binin üzerinde gönüllü de gerçekleştirildiğini aktardı. Bu yapılan çalışmanın uyku sorunları, geç uykuya dalma problemleri ve dinlendirici nitelikte olmayan uykunun 50 yaş altı bireylerde 4 kat kadar inme riskini arttırdığını gösterdiğini aktaran Prof. Dr. Öztürk, bunun da çok önemli bir çalışma olduğunu ifade etti.

"UYKU SORUNLARI CİDDİYE ALINMALI"

Endişelenmeye gerek olmadığını ama bu tür uyku sorunlarının ciddiye alınması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Öztürk, "Öncelikle uyku hijyenini gözden geçirmek gerekiyor. Orada düzeltilebilecek şeyler varsa düzeltilmeli. Ancak yine de sorunlar devam ediyorsa bir uyku uzmanına başvurmakta fayda var. Çünkü bu durumun ömrü kısaltma riski de var" dedi.

"UYKU, YEMEK KADAR ÖNEMLİ"

Uzun süre uykusuzluk sorunu yaşayan ve daha sonra doktora başvurduğunu söyleyen vatandaşlardan Nesrin Biroş, uykunun hayatta yemek kadar önemli olduğunu ve özellikle gençlerin gece telefonla uğraşarak geç yatma alışkanlığının olduğunu aktardı. Yaşamak için düzenli uykunun şart olduğunu belirten Biroş, uyuyamayan bireylerin mutlaka doktora başvurmasında fayda olduğunu ifade etti.