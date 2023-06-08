6 bin MS hastası ilaçsız kaldı: SGK en etkili ilacı ödeme listesinden çıkardı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 17:15

Güncelleme: 08.06.2023 - 17:29

Bir sinir sistemi hastalığı olan ve kendisini yürümede bozukluk, görme kaybı, konuşma bozuklulukları gibi ataklarla gösteren Multipl Skleroz (MS) hastalığı kronik olmasına karşın uygun tedavilerle kontrol altında tutulabiliyor. Türkiye’de yaklaşık 80 bin MS hastasının bulunduğu bilinirken MS hastaları için son derece önemli ve etkili bir tedavi seçeneği olan Ocrevus adlı ilacı ise yaklaşık 6 bin hasta kullanıyor. Ancak 6 ayda bir serumla iki doz verilen ve 6 bin insan için hayati öneme sahip Ocrevus adlı ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödemesi durduruldu. Muadili olmayan ilaca 31 Mayıs’tan beri hastalar ulaşamıyor, eczaneler ödeme listesinde görünmediği için ilacı veremiyor.

Türkiye MS Derneği, ciddi mağduriyetlerin yaşanabileceğini belirterek sorunun bir an önce çözülmesi çağrısı yaptı. Dernekten yapılan açıklamada hastalığın ilerlemesine karşı yüzde 85 oranında etkili olan ilacın kritik önemde olduğunu belirtildi. Hastalar ve yakınları ise CİMER’e başvurarak ilacın yeniden verilmesini istedi.

TEDAVİ EDİLMEZSE FİZİKSEL HASAR BIRAKIYOR!

Bazı hastalar ise ilacın tekrar geri ödeme sistemine alınması için kampanya başlattı. Kampanya metninde, şu ifadelere yer verildi:

“MS, niteliği itibariyle uygun tedavi kullanılmadığında geri dönülmez fiziksel ve zihinsel hasarlar bırakabilen bir hastalıktır. Ocrevus tedavisine erişim sağlayamayacak olmak, bizleri geri dönülemez ve telafisi mümkün olmayan hasarlar konusunda yoğun endişeye düşürüyor. Bu uygulama ile ülkemizde yaşayan 80 bin MS hastasının sağlığı tehlikeye düşürülmekte, hastalar engelli kalma riskiyle karşı karşıya bırakılmakta, maddi, manevi ve bedensel bütünlükleri ihlal edilmektedir.”