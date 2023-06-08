Bakan Koca SMA gen tedavisinin artık Türkiye’de deneneceğini açıkladı

Yayınlanma: 08.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2023 - 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığındaki son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada yurtdışında uygulanan gen tedavisinin Türkiye’de de etkili olduğu belirlenen hasta grubu üzerinde deneneceğini açıkladı. Koca açıklamasında “SMA konusunda son derece hassasız. Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisinin SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek” dedi.

Genetik Hastalıklar Mücadele Derneği Başkanı Kamile Kurt, gen tedavisini olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Kurt, “Baştan beri bütün çabamız bu çocukların devlet tarafından tedavi edilmeleriydi. Karar olumlu ancak sevinemiyoruz. Diğer ilaçlardaki gibi uygulanması için kriter getirilirse birçok çocuğumuz dışarıda kalacak. Etkisini görebilecek tüm çocuklar bu tedaviye dahil edilmeli” diye konuştu.

Bu arada Bakan Koca, nadir hastalıkların tedavisi için İstanbul’da yeni bir hastane kurulacağını da duyurdu.

400 SMA’LI ÇOCUK VAR



Birçok ülkede gen tedavisi için 0-2 yaş arasının uygun görüldüğünü belirten Genetik Hastalıklar Mücadele Derneği Başkanı Kamile Kurt, “Aldığımız duyumlara göre bizim ülkemizde 0-6 ay arası bebeklere uygulanacak. Türkiye’de yaklaşık 400 SMA Tip 1 hastası çocuk var. Tedavi tüm çocukları kapsamalı. Tedaviye başlanma sürecinin de hızlanması gerekiyor. Sürecin hızlanması için önümüzdeki hafta Ankara’ya gideceğiz” dedi.