Son dakika... Fahrettin Koca duyurdu: SMA'da gen tedavisi başlıyor

Yayınlanma: 07.06.2023 - 11:14

Güncelleme: 07.06.2023 - 11:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede tekrar Sağlık Bakanı olarak atanan Fahrettin Koca, SMA'da gen tedavisinin başlayacağını duyurdu.

Yeni kabine, önceki gün Saray'da ilk kez toplandı.

Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA Bilim Kurulu’nun gen terapisini kimlere uygulanabileceğini belirlediğini ifade ederek, “Hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık" dedi.

"YAKINDA UYGULAMAYA GEÇECEK"

Koca, "SMA konusunda son derece hassasız. Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisini SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek" dedi.

Bakan Koca bir nadir hastalıklar hastanesi kurulacağını da söyledi.

Koca, "Diş hekimliği uygulaması 3 ilde pilot olarak başladı. Şimdi tüm Türkiye genelinde başlatıyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak" açıklamasında bulundu.