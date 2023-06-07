Son dakika... Fahrettin Koca duyurdu: SMA'da gen tedavisi başlıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu’nun gen terapisini kimlere uygulanabileceğini belirlediğini ifade ederek, "Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek" dedi. Bakan Koca ayrıca, İstanbul'da nadir hastalıkların tedavisi için yeni bir hastanenin kurulduğunu da açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 11:14
Son dakika... Fahrettin Koca duyurdu: SMA'da gen tedavisi başlıyor
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede tekrar Sağlık Bakanı olarak atanan Fahrettin Koca, SMA'da gen tedavisinin başlayacağını duyurdu.

Yeni kabine, önceki gün Saray'da ilk kez toplandı. 

Kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA Bilim Kurulu’nun gen terapisini kimlere uygulanabileceğini belirlediğini ifade ederek, “Hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık" dedi.

"YAKINDA UYGULAMAYA GEÇECEK"

Koca, "SMA konusunda son derece hassasız. Bu hastalığın istismar aracı olarak kullanılmasına tahammülümüz yok. SMA Bilim Kurulumuz var. Faydası ispat edilmiş olan ilacın temini sağlanıyor. Gen terapisini SMA Bilim Kurulu kimlere uygulanabileceğini belirledi, hangi hasta grubunda kullanılabileceğini tespit etti. Etkili olduğu bir hasta grubu var. Uygulanmak üzere planımızı yaptık. Yakında uygulamaya geçecek" dedi.

Bakan Koca bir nadir hastalıklar hastanesi kurulacağını da söyledi.

Koca, "Diş hekimliği uygulaması 3 ilde pilot olarak başladı. Şimdi tüm Türkiye genelinde başlatıyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiye bir aile diş hekimi olacak şekilde planladık. Yaklaşık 8 ila 10 bin arası aile diş hekimi bu projede görev alacak" açıklamasında bulundu.


SMA Bilim Kurulu SMA fahrettin koca Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı

İlgili Haberler

Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Yusuf Ziya Gümüşel, savcıyı şikayet etmiş!

Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalında yeni gelişme: Yusuf Ziya Gümüşel, savcıyı şikayet etmiş!
Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesinde hem dans etti hem de silahla havaya ateş açtı

Gaziosmanpaşa'da asker eğlencesinde hem dans etti hem de silahla havaya ateş açtı
Hatay Akademi Orkestrası İzmir'de: Antakya'nın sesi hiç susmasın

Hatay Akademi Orkestrası İzmir'de: Antakya'nın sesi hiç susmasın

En Çok Okunan Haberler