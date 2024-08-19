6 Şubat depremlerinde 87 saat enkaz altında kaldı, 17 aydır tedavi gördüğü hastanede 167 ameliyat geçirdi

Yayınlanma: 19.08.2024 - 13:14

Güncelleme: 19.08.2024 - 13:14

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, Dulkadiroğlu ilçesinde 7 katlı Serçin Apartmanı’nın 5’inci katında bulunan Emel Kocaoğlu ve eşi Serkan Kocaoğlu, üç çocuklarıyla birlikte enkaz altında kaldı. İlk depremde binaları yıkıldı ve çift, 87 saat sonra Sakarya Arama Kurtarma Timi ve madenciler tarafından kurtarıldı. Üç çocuğu enkaz altında vefat ederken, Emel Kocaoğlu’nun bacağı diz altından ampute edildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE AMELİYATLAR

Kurtarılan çiftin tedavi süreci hemen başladı. Serkan Kocaoğlu, kısa sürede taburcu olurken, Emel Kocaoğlu’nun durumu daha ciddiydi. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakledilen Kocaoğlu, 167 ameliyat geçirdi. Protez hazırlıkları yapılırken, Kocaoğlu’nun tedavi süreci zorlu geçti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, hastanın multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edildiğini ve tedavi sürecinin yakından takip edildiğini belirtti.

"ÖLECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Emel Kocaoğlu, enkaz altında kalma anını unutamadığını ve ölüm korkusu yaşamadığını belirtti. Oğullarının ölümüne rağmen bacağını kaybetmeyi önemsiz bulduğunu ifade etti. Tedavi sürecinde yaşadığı zorluklara rağmen iyileşme sürecinde umudunu kaybetmedi. “Öleceğimi hiç düşünmedim, hep kurtulacağımı hissettim” diyen Kocaoğlu, son olarak fizik tedavi sürecine başladığını ve artık protez uygulaması için hazırlık yapıldığını söyledi.

Eşinin tedavi sürecinde 17 aydır hastanede kalan Serkan Kocaoğlu, eşine çocuk gibi baktığını ve her ameliyatta büyük bir endişe yaşadığını ifade etti. “Eşim metanetli oldu, Allah ona güç verdi. 167 ameliyatın ardından el ele tutuşup buradan çıkacağız” diyen Kocaoğlu, tedavi sürecinde gösterdiği özveriyi ve yaşadıkları zorlukları paylaştı.

ÇİFTE MORAL ZİYARETİ

Kahramanmaraş’taki enkazdan kurtaran ekipten Adem Kılıç ve eşi, Kocaoğlu çiftini ziyaret ederek onlara moral verdi. Kocaoğlu ailesi, protez takılması sonrasında hastaneden ayrılmayı ve evlerine dönmeyi dört gözle bekliyor.