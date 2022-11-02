Türkiye'de ilk olarak kayda geçti: Çocuk hastaya aynı anda 3 kapalı ameliyat
Osmaniye Devlet Hastanesi’ne getirilen ve bıçak yarası bulunan E.İ.E’ye (17), acil şartlarda aynı anda 3 ameliyat birden yapıldı. Türkiye'de ender uygulanan ve 3 hekimin aynı anda yaptığı kapalı operasyonlarla hasta, hayata tutundu.
Delici-kesici aletle, sağ ve sol akciğeri ile sol omuz bölgesinden yaralanıp aşırı kan kaybeden E.İ.E., tedavisi için Osmaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hasta ameliyata alındı.
SAĞ AKCİĞERİ, SOL AKCİĞERİ VE OMZUNDAKİ DAMAR ONARILDI
Uzman Dr. Volkan Eroğlu, hastayı özel bir yöntemle uyuttuktan sonra, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ebubekir Aksu kapalı yöntem denilen kameralı yöntemle sağ akciğerini, Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Sırma Tilev sol akciğerini ameliyat etti. Aynı anda Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Lale ise omuz bölgesindeki damarı onardı.
"TÜRKİYE DE İLK"
Yapılan açıklamada, hastanın hayatını kaybetme riski olduğu için ameliyatların yapıldığı belirtilerek, "Acil şartlarda kanamalı hastaya hem sağ akciğerinden hem sol akciğerinden kapalı yöntemle 'kameralı yöntem, vats, videotorakoskopik akciğer ameliyatı' yapılan bu ameliyat bilindiği kadarıyla Türkiye de ilk olma özelliği taşıyor" denildi.
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