7 binden fazla gen hastalığı var

04 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Tıbbi genetik uzmanı Doç. Dr. Ahmet Yeşilyurt, “Hastalığın nedenini yani genini bildiğimiz 7 binin üstünde gen hastalığı var. Bu hastalıkların toplam sayısı yüksek olmakla birlikte, hemen tüm genetik hastalıkları anne-baba adaylarına yaptığımız testlerle tespit edebilmekteyiz” dedi. Yeşilyurt, genetik testlerin günümüzde hangi hastalıkların tanısında kullanıldığını anlattı:

“Gebelik esnasında ultrasonla tespit edilen anormal bulgular ya da tarama testlerindeki artmış risk, bebeklik ve çocukluk döneminde büyüme-gelişme geriliği, bilişsel gerilik, havale geçirme, sık hasta olma, otizm bulguları, ailede bir bireyde erken yaşta kanser ya da birden çok kişide kanser öyküsü, kas hastalıkları, metabolik hastalıklar..”

GEBELİK ÖNCESİNE DİKKAT

Yeşilyurt, “Araştırmalar, hemen herkesin en az iki genetik hastalık taşıyıcısı olduğu ortaya konulduğu için akraba olsun ya da olmasın, her çiftin mümkünse gebelik planlamadan ya da en geç gebelik esnasında mutlaka bir tıbbi genetik uzmanına danışması oldukça önemlidir” dedi.