Komünist başkan Maçoğlu: "20 yıl sonra bu ülkede genetik hastalıklı çocuklar doğacak"

24 Ekim 2021 Pazar, 10:56

Artvin'de 1959 yılında kurulan Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2021 Yılında Kemalpaşa Köprücük Köyündeki çay fabrikasında çay üreticileriyle birlikte Hasat Şenliği düzenlendi.

Çay Hasat Şenliğine Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu ve Ovacık Doğal Kooperatif Temsilcileri, Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Harun Vayiç, Hopa Belediye Başkanı Taner Emekçi, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçicek, CHP, Halkevleri, Sol Parti, HDP ve çok sayıda kurum ve dernek temsilcileri ve çay üreticileri şenliğe katıldı.

"KOOPERATİF HERKESİN EMEĞİDİR"

Çay üreticilerine seslenen Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu şöyle konuştu:

“Bugün hala bu topraklar temizse sizin bu topraklara sahip çıkmanızdan kaynaklı. Eğer hala eğitim yüksekse sizin bilime olan inancınızdan kaynaklı. Biz birbirimize benziyoruz. Bizim deniz görmüş halimiz, su görmüş halimiz yerler. Sayın başkan şöyle bir şeyden bahsetti dedi ki 1959’dan bu yana bir kooperatif aslında bugüne kadar gelmişse çok değerli bir şey. Hakikaten çok değerli bir şey. Binlerce kooperatifin ziyan olduğu, binlerce kooperatifin yok olduğu, binlerce kooperatifin şirketleştiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bugün bu kooperatif hala buradaki köylerin üretimin bir parçası olmuş. Ben bu emeği destek amaçlı ve emeği örgütleme açısında hala ayakta duruyorsa herkesin emeğidir."

"İLAÇLAMALARDAN UZAK DURACAĞIZ"

Topraklarımızı değil sadece surlarımızı değil sadece doğadaki yaban yaşamı sonraki insanları zehirliyor. 20 yıl sonra bu ülkede genetik hastalıklar, genetik hastalıklı, obez çocuklar doğacak. Eğer biz bunun önüne geçmezsek doğal üretimi geliştirmezsek hepimizin evinde gerçekten genetik hastalıklı çocuklarımız olacak. Hepimiz önce topraklarımıza sahip çıkacağız. Toprağa, suyu, yabanı ve insanı koruyacak bir anlayışı hayvancılık yapacağız, hayvan gübrelerini doğal ortama atacağız. İlaçlamalardan uzak duracağız ama alıştırdık diyorsunuz ya belli bir süre alıştırdığımız tohumu alamayabiliriz. Ama temizlenmeye başladıktan sonra yağmur, kar vb. şekilde eski durumuna gelecek."