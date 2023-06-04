Yayınlanma: 04.06.2023 - 14:30

Güncelleme: 04.06.2023 - 14:30

2006 yılından bu yana geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen ve Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilen 9. Uluslararası Nöralterapi Kongresi bugün sona eriyor. Kartal Business Titanic Hotel’de 2 Haziran tarihinde başlayan kongre, Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği (BNR) ve IFMANT’ın (Uluslararası Nöralterapi Çatı Örgütü) öncülüğünde dünyaca ünlü uzmanlara ev sahipliği yaptı. Kongre’nin açılış konuşmasını BNR Ve IFMANT Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul gerçekleştirdi. Bugün sona erecek olan kongrede sektörün dünyaca ünlü önde gelen isimleri Nöralterapi konusunda konuşmacı olarak yer aldı. Nöralterapi tedavisini anlatan uzmanlar, tecrübelerini aktardı.

SUNUMLAR VE WORKSHOPLAR DÜZENLENDİ

Kongrenin ikinci gününde aralarında Türk ve yabancı uzmanların yer aldığı birçok konuşmacı Nöralterapi konulu sunumlar gerçekleştirdi. Avusturyalı doktor Dr. Helmut Lıetzer ‘Nöralterapi Uygulamaları ve Öneriler’, Dr. Pınar Yalçın Bahat ‘Tedaviye Dirençli Hastalıklarda Candida Tedavisinin Önemi’, Dr. Dilek Kubilay ise ‘Biraz Şekerleme- Dinlenmenin En İyi Yolu’ konulu sunumlar gerçekleştirdi. Sunumların ardından birçok uzman ‘Yuvarlak Masa Tartışması: Pandemide Nöralterapötik Tıp’ konulu tartışmada bir araya geldi. Tartışmada pandemi sonrası yaşananlar ve uygulanan tedaviler değerlendirildi. Uzmanlar pandeminin çalışma şekillerini ve ilişkilerini etkilediklerini kaydetti. Sempozyumun ardından ise toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilerek Workshop etkinlikleri yapıldı.

NAZLIKUL: MUSTAFA KEMAL'İN AYDINLANMASINA YAKIŞIR BİR KONGREYDİ

3 gün süren kongrenin önemine ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kongre Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, ‘Nöralterapi Türkiye’de 2004’ten önce bilinen bir metodoloji değildi. Bu metod daha çok ağrıyla ilişkilendirilir ama ağrıdan ziyade bağışıklık ve endokrin sisteminin düzenlenmesinden, kronik hastalıklarda başarılı tedavi olmasından tutun bir çok alana katkı sunabilen bir yöntem. Dünyada ciddi bir pandemi süreci yaşadık ve bu süreçte özellikle nöralterapi tedavisi olan hastalarda covidin şikayetlerini hızlıca yendiklerini ve ölüm oranlarının az olduğunu gösterdi. Bu kongrede 17 farklı ülkeden önemli bilim insanları buradaydı. Aynı zamanda bir dünya kongresiydi. Bu kongrenin bu yıl Türkiye’de olması için öncesinden ciddi çalışmalar yürütmüştük. Türkiye’nin 100. Yılında Mustafa Kemal’in aydınlanmasına yakışır bir kongre düşünüyorduk ve gerçekleştirdik’ dedi.



