Son dakika... İYİ Parti'den 'ittifak' açıklaması: 'Stratejik kararımızı kongre sürecinde belirleyeceğiz'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 13:08

Güncelleme: 02.06.2023 - 13:36

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sonuçlarının ardından, Millet İttifakı'nın akıbetine yönelik tartışmalar da devam ediyor.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Millet İttifakı sona erdi" açıklamalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

"TEKNİK ANLAMDA BU İŞBİRLİĞİ BİTMİŞ OLSA DA..."

Zorlu, 25 Haziran'daki kurultaya dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Millet İttifakı sayın genel başkanımızın teklifiyle bir araya gelmesiyle çok büyük başarılar elde etmiştir. Seçim sonucunun ardından genel başkanımız, başkanlık divanımız milletvekillerimizle bir araya geldi. Büyük kararları 25 Haziran kongremize topluyoruz. Bu tür stratejik bir nihai kararın sayın genel başkanımızla hep birlikte takip etmemizin önemli olacağını düşünüyorum. Seçim işbirliği ile Millet İttifakı'nın dünden bugüne yansıyan yerel seçimlerle taçlanan başarısı biraz farklı şeyler. Teknik anlamda bu işbirliği 14 ve 28 Mayıs'tan itibaren bitmiş olsa da, şu andan itibaren stratejik meseleyle ilgili genel başkanımızın değerlendirme süreci yetkili kurullarla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bunları sizlerle paylaşırız."

ÇÖMEZ: "SİYASİ İTTİFAKIMIZ DEVAM EDİYOR"

Zorlu'nun açıklamasının ardından Halk TV yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez ise, şöyle konuştu:

"Bu ittifakın teknik ve siyasi bir boyutu var. Teknik boyutu hem cumhur hem millet ittifakı için 28 Mayıs itibarıyla sonlanmıştır. Artık yeni bir süreç başladı. Bir araya gelen bu ittifak yapısı sonlandı. Siyasi ittifakımız devam ediyor. Bunun neye evrileceğine genel başkanlar karar verecek. Sayın Zorlu da ifade etti. Önümüzde kritik yerel seçimler var. Ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Yerel seçimde İyi Parti ve ittifakın ortaya koyacağı performans önümüzdeki dönemin başarısını da şekillendirecek."