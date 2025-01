A vitamini yetersizliği gece körlüğüne yol açabilir

Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:38

Güncelleme: 24.01.2025 - 09:50

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Akif Saygın, göz sağlığına iyi gelen besinler konusunda açıklamalarda bulundu.

A vitamininin, gözlerin sağlıklı kalması için önemli olduğunu dile getiren Op. Dr. Saygın, “Vitamin A, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar. En fazla tavuk, yumurta, süt, karaciğer, balık ve taze sebzelerde bulunur. Lutein ve zeaksantin, gözlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Bu iki antioksidan, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar. Lutein ve zeaksantin, yeşil yapraklı sebzeler, mavi ve yeşil meyveler, yumurta ve tavuk gibi besinlerde bulunur” diye konuştu.



Omega-3 yağ asitlerinin de göz sağlığı için önemli olduğunu dile getiren Op. Dr. Saygın, “Omega-3 yağ asitleri, gözün retina veya görme sinirlerinde bulunan hücrelerin sağlıklı olmasını sağlar. Omega-3 yağ asitleri, somon, ton, sardalye, Chia tohumları, keten tohumu gibi besinlerde bulunur” dedi.

“A VİTAMİNİ ALIMI ÖNEMLİ”

Tavuk, yumurta ve sütün göz sağlığı için önemli olan A vitamini içerdiğini söyleyen Op. Dr. Saygın, “A vitamini, gözlerin sağlıklı kalması için gerekli olan pigmentlerin oluşumunda ve gözün iç yüzündeki dokuya ihtiyaç duyulan hücrelerin yenilenmesinde rol oynar. Ayrıca A vitamini, gece körlüğünü önlemede de etkilidir. Yetersiz A vitamini alımı, gece körlüğüne neden olabilir” şeklinde konuştu.

“KEREVİZ, LAHANA VE BROKOLİ FAYDALI BESİNLER ARASINDA”

Yeşil yapraklı sebzelerin tüketilebileceğine değinen Op. Dr. Saygın, “Yeşil yapraklı sebzeler, göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içermektedir. Bu antioksidanlar, göz sağlığı için önemlidir. Ayrıca Lutein içeriği, gözlerin iç yüzünde bir koruyucu tabaka oluşmasını sağlar. Zeaksantin ise retina tabakasındaki hücreleri koruma altına alır. Özellikle kereviz, lahana, brokoli, kuşkonmaz gibi sebzeler lutein ve zeaksantin içermektedir” dedi.

“OMEGA-3 İÇEREN BESİNLER TERCİH EDİLEBİLİR”

Somon ton balığı ve sardalya gibi besinlerin de göz sağlığına faydalı olduğunu ifade eden Op. Dr. Saygın, şu bilgileri paylaştı:

“Omega-3 yağ asitleri içerir, gözlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, retina tabakasının sağlıklı kalmasını sağlar ve görme işlemi sırasında oluşan hassas dokuları korumaya yardımcı olurlar. Ayrıca, Omega-3 yağ asitleri, gözlerin iç yüzünde oluşan hassas hücreleri koruma altına alarak gözlerin iç yüzünde oluşan hassasiyeti giderir. Balık tüketmenin göz sağlığı için önemi ayrıca, D vitamini yönünden de yüksektir. D vitamininin eksikliği, gözlerin sağlıklı kalmasını etkileyebilir. Chia tohumları, antioksidanlar, Omega-3 yağ asitleri ve özellikle lutein yönünden yüksektir. Chia tohumları, lutein ve zeaksantin gibi antioksidanlar içermektedir.”

“MEYVE TÜKETİMİ GÖZ SAĞLIĞINA FAYDALI”

Meyve tüketiminin öneminden de bahseden Op. Dr. Saygın, “Özellikle kivi, kiraz, erik ve karpuz meyveleri tavsiye edilir. C vitamini içerir, gözlerin sağlıklı kalması için önemlidir. Kivi, kiraz, erik ve karpuz, göz sağlığı için önemli olan antioksidanlar yönünden zengindir. Bu meyveler, lutein, zeaksantin ve C vitamini gibi antioksidanlar içerir. Bu meyveler ayrıca yüksek miktarda C, A, E, K vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum, demir, fosfor, kalsiyum, lif ve antioksidanlar gibi mineraller içermektedir. Düzenli olarak tüketilmeleri halinde kivi, kiraz, erik ve karpuz göz sağlığı için önemli bir kaynak olabilirler” dedi.

“DÜZENLİ GÖZ MUAYENELERİNE DE GİDİLMELİ”

Tüm bu besin ögelerinin dengeli bir şekilde alındığında, göz sağlığını korumaya yardımcı olabileceğini dile getiren Op. Dr. Saygın, “Ancak sadece bu besinler yeterli değildir. Bunun yanında, düzenli göz muayenelerine gitmek de görme yeteneği ile ilgili potansiyel sorunları erken teşhis etmek açısından son derece önemlidir. Açık havada güneş gözlüğü takmak, sigara kullanmamak, gerekli durumlarda koruyucu gözlükler kullanmak, sağlık bir kiloda olmak ve kan şekeri değerini dengede tutmak göz sağlığımız açısından çok önemlidir” diye konuştu.