Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü? İstanbul'da maymun çiçeği vakası var mı? Fahrettin Koca açıkladı...

05 Haziran 2022 Pazar, 10:36

Geçtiğimiz Pazartesi günü Nijerya'da maymun çiçeği nedeniyle ilk ölüm gerçekleşmişti. Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ve Sierra Leone'nin DSÖ'ye 1392 şüpheli, 44 doğrulanmış vaka bildirdiği ifade edildi.

Virüsün Afrika'da endemik olmayan ülkelere yayılmamış olmasına rağmen Nijerya gibi ülkelerde farklı bölgelere ulaştığı vurgulandı.

26 Mayıs itibarıyla DSÖ merkezine 23 ülkeden raporlanan vakalardan 257'sinin doğrulandığı ve 120 şüpheli vakanın incelendiği aktarılırken, Nijerya'da bu yıl maymun çiçeği virüsü (Monkeypox) kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği bildirildi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıktı. Maymun Çiçeği virüsü viral ve zoonoz bir hastalıktır. Hastalığın kaynağının kemirgenler olduğu düşünülüyor. Hastalık insanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü.

İki farklı genetik grubu olan Maymun Çiçeği virüsü; Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsü olarak 2'ye ayrılır. Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor. Lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar.

Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de henüz tespit edilmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mayıs 2022 tarihinde maymun çiçeği virüsü ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Maymun çiçeği hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini açıkladı.

Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu biliyoruz. Bu konu ile ilgili dünyada 1970’den sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz. Ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz bununla ilgili de istişare halindeyiz" dedi.

"Dünyada gelişimi hatta canlı virüs aşısının ima edildiği olmaması gereken bir geçmiş dönem yaşanmışken bunun gereğinin yapılmadığını görüyoruz" diyen Koca, "Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI VAR MI?

İstanbul Sultangazi'de ellerinde çıkan yaralar nedeniyle yabancı uyruklu 2 kişi eczaneye giderek ilaç istedi. Eczacı, 'maymun çiçeği' şüphesiyle durumu yetkililere bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri, 2 kişi ile yanlarındaki arkadaşlarını cadde üzerinde durdurdu. 3 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Maymun çiçeği şüphesi olan 3 kişinin test sonucu beklenirken yaraların sebebinin 'su çiçeği' olabileceği de kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da maymun çiçeği şüphesiyle test yapılan 4 kişinin test sonucunun negatif olduğunu, Türkiye'de maymun çiçeği tanısı konmuş hasta olmadığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, "İstanbul’da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4’ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek maymun çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. 'Ya öyleyse' gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır" ifadelerine yer verdi.