Adet söktürücü besinler nelerdir? Adet söktürücü çaylar hangileri?

31 Mayıs 2022 Salı, 21:48

Çeşitli rahatsızlık semptomları ile seyreden adet döngüleri, adet seyri normale döndüğünde, diğer bir deyişle adet söküldüğünde rahatlar. Adet düzensizlikleri, zaman zaman ciddi adet sorunları yaşatabilir. Adetinizin gecikmesinin sebep olduğu rahatsızlıkları hafifletmek için adet söktürücü çeşitli yöntemler bulunuyor. Geciken adet, nasıl söktürülür? Adet söktürücü çaylar hangileridir? Hangi gıdalar adet söktürücü özelliğe sahiptir?

Adetinizin gecikmesi, zamanı geldiğinde, olağan seyrinde meydana gelmemesi gibi sorunları aşmak ve vücudunuzla uyum içinde kalmak için öncelikle mutlaka doktorunuzla konuşmalısınız.

Çok ağır veya çok hafif bir döngü geçirmek veya bir döngünün tamamen yokluğu, anormal bir adet döngüsüne sebep olan başka sorunlar olduğunun işaretçisidir.

ADET SÖKTÜRÜCÜ YİYECEKLER HANGİLERİDİR?

Adet söktürücü olarak yiyeceklerden destek almak:

* Dereotu ve maydanoz

Dereotu ve maydanoz adet döneminde kadınların en büyük destekçisi olan bitkilerdendir. Bu etkilerinden faydalanabilmek için dilerseniz dereotu ve/veya maydanozu taze taze, salatalarınıza ekleyerek tüketebilir, dilerseniz çaylarını demleyerek içebilirsiniz.

Çay şeklinde tüketecekseniz yarım demet dereotunu ya da maydanozu 0,5 litre kaynar suyun içine ilave ederek yaklaşık 10 dakika demleyebilir, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 fincan bu çaydan içebilirsiniz.

Ancak dereotu ve maydanozu aynı dönem içinde çay olarak tüketmemeli, bitki çayı konusunda aşırıya kaçmamalısınız. Bir başka deyişle, dereotu ya da maydanozdan yalnızca birini seçip yukarıdaki şekilde uygulamanız yeterli olacaktır.

* Soğan

Adet söktürücü etkisinin yanı sıra rahimde kist gibi zararlı hücrelerin büyüyüp gelişmesini de önlediği söylenen soğanın bu özelliğinden faydalanmak için soğan kürü uygulanması öneriliyor.

Soğan kürü hazırlamak için; yaklaşık 1 litre suyun içine 1 büyük boy soğanı soyup dörde bölerek atın. Bu şekilde suyu kaynamaya bırakın. Soğanlar haşlandıktan sonra süzüp elde ettiğiniz bu soğan suyunu sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tüketin. Bu uygulamayı en fazla 2 hafta boyunca düzenli olarak devam ettirdikten sonra mutlaka ara vermeniz gerektiğini de unutmayın.

* Havuç

Adet döneminizin yaklaştığını fark edince günde 2 adet havucu çiğ olarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz havucu ısırarak doğrudan yiyebileceğiniz gibi dilerseniz rendeleyip salata haline getirerek ya da katı meyve sıkacağı ile suyunu çıkararak da tüketebilirsiniz.

* Kereviz

Kereviz de tam bir "doğal adet söktürücü" olarak görülüyor. Eğer kerevizin tadını sevmiyorsanız onu taze bir şekilde yiyebileceğiniz bol yoğurtlu salatalar hazırlayabilir, kerevizin yanına yeşil elma ilave ederek tadının değişmesini sağlayabilirsiniz.

* Alıç

Her yerde yetişmesi pek mümkün olmasa da kurutulmuş haline aktarlardan ulaşabileceğiniz alıç meyvesi de bu dönemde destek alabileceğiniz yiyeceklerden biri. İçindeki tanenler, antioksidan özellikleri ve kan dolaşımını düzenleme gibi özelliklerinin tümü bir araya gelince, adet dönemini çok daha ağrısız ve sorunsuz geçirmenize yardımcı olması da işten bile değil.

* Nar

Regl döngünüsü düzene sokan ve doğal bir adet söktürücü olarak görülen bir diğer meyve de nardır. Narı bir meyve olarak taze taze yemeyi sevmiyorsanız dilerseniz nar suyu içerek de bu faydasından yararlanabilirsiniz.

Ancak aşırıya kaçmadan yemeye özen göstermeli, günlük ihtiyacınız olandan fazlasını yememelisiniz.

ADET SÖKTÜRÜCÜ BİTKİLER VE BİTKİ ÇAYLARI

Uzmanlar, bitki çayları tüketiminde kesinlikle aşırıya kaçılmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Bir bitki çayından günde 2 fincandan fazla tüketilmemeli. Aksi halde çeşitli yan etkilerle karşılaşabilirsiniz. Adet söktürücü özelliğiyle bilinen bitki çayları şöyle:

*Biberiye çayı

*Kekik çayı

*Civanperçemi çayı

*Ada çayı

*Papatya çayı

*Zencefil çayı

*Hayıt otu çayı

*Kantaron çayı

ADET SÖKTÜRÜCÜ BİTKİ ÇAYI TARİFİ

Genel olarak adet düzensizliğinde, civanperçemi otu, hayıt tohumu ve aslanpençesi otundan faydalanılır. Eşit miktarda karıştırılan bu çaylar, demleme usulü hazırlanır.

*Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı alınır ve boş bir bardağa konur.

*Üzerine 200 ml sıcak su ilave edilir.

*7-8 dk üzeri kapalı bir şekilde demlendirildikten sonra süzülür, kulplu cam veya porselen bardak ile günde 3 kere içilir.

En az 3 ay kullanılması uygundur.

Adet düzensizlikleri için ne zaman doktora gitmelisiniz?

Doktorunuz adet döneminizin gecikmesinin sebebini doğru bir şekilde saptar ve mümkün olan tedavi seçeneklerini size sunar. Doktorunuza sağlığınıza dair diğer değişikliklerin kaydını gösterin. Bu değişiklikler hakkında doktorunuzun bilgi sahibi olmasıyla teşhis ve tedavi kolaylaşır. Aşağıdaki belirtileri gösteriyorsanız mutlaka doktorunuza başvurun:

*alışılmışın dışında yoğun kanama

*ateş

*şiddetli acı

*mide bulantısı ve kusma

*yedi günden fazla süren kanama

*menopoza girdikten ve bir yıl adet görmedikten sonra kanama