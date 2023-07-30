Ağız ve diş sağlığı krizi büyüyor: Hekimle hasta karşı karşıya

Yayınlanma: 30.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.07.2023 - 03:00

Sağlık Bakanlığı, gazetemizin de gündeme getirdiği “yurttaşların ağız ve diş sağlığı hizmetlerine ulaşamaması” sorunu için harekete geçti. Bakanlık, çözümü ünite ve hekim sayısını artırmak yerine var olan hekimlerin sırtına daha fazla hasta yükü bindirmekte buldu.

Sağlık bakanlığı hekimlerin mesai saati ve mesai içerisindeki Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden bakılacak hasta kotası artırdı. Yeni yapılan düzenlemeyle Ankara genelindeki ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) ile ağız ve diş sağlığı hastanelerinde (ADSH) ilk hastaya 08.15’te, öğle sonrası ilk hastaya 13.00’te ve son hastaya da 16.30’da bakılacak. Ayrıca entegre klinik gün içinde 20 MHRS, 6 devam eden MHRS (DMHRS) hastasına bakmak zorunda.

DOKTOR DA YURTTAŞ DA TEPKİLİ

Hekimler, hizmetin seriye dönmesine isyan ederken yurttaşlar da bakanlığın “dayattığı” kısa süreler içerisinde tedavilerinin tamamlanamadığından şikâyetçi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Bu durum hem tedavi süresi bakımından hem de tedavinin uzaması durumunda dışarıdaki hastanın beklemesiyle hekimle hastayı karşı karşıya getiriyor” dedi.

(Kubilay Yalçınkaya)

Daha fazla MHRS’yle de MHRS’nin daha sıkı denetimiyle de sağlık hizmetlerinin sorununun çözülemeyeceğini vurgulayan Kubilay Yalçınkaya, “Yapılması gereken özellikle büyükşehirlerde ünite başına düşen 10 binin üzerindeki nüfusu azaltmak. Bakanlık, sorunu çözeyim derken nitelikli kamusal sağlık hizmetlerine daha fazla zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Kubilay Yalçınkaya, MHRS’yi sabah ve öğlen daha erkene, akşam da geç saate çekmenin, sağlık emekçilerinin dinlenme hakkını da gasp ettiğine dikkat çekti.