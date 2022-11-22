Genel Sağlık İş, ağız ve diş sağlığı çalışanlarıyla anket yaptı: ‘10 çalışandan 8’i borçlu'
Genel Sağlık İş’in 85 ağız ve diş sağlığı çalışanının katılımıyla yaptığı ankete göre; her 10 ağız ve diş sağlığı çalışanından 8’i gündelik yaşamın devamı için borçlanıyor. Katılımcılar; ekonomik krizin gıda harcamalarında yüzde 51,2 oranında bir maliyet artışına neden olduğunu aktarıyor.
Genel Sağlık-İş, Dünya Diş Hekimleri Günü nedeniyle ağız ve diş sağlığı çalışanlarının güncel sorunlarına ilişkin 85 sağlık çalışanının katıldığı bir anket üzerinden rapor hazırladı.
Rapora göre; ankete katılan ağız ve diş sağlığı çalışanlarının yüzde 81,4’ü, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hasta bakım sürelerinin yetersiz olduğunu düşünüyor. Çalışanlar, “Muayene için belirlenen 10 dakikalık süreler yetersizdir. Bu sürede tedavi etmek bir yana, tanı koymak dahi mümkün değildir” değerlendirmesini yapıyor.
Ağız ve diş sağlığı çalışanlarının dörtte üçü, Türkiye’de ağız ve diş sağlığı alanında eğitim veren üniversitelerin sayısının gereğinden fazla olduğu düşünüyor. Ankete katılanlar, eğitim ile saha pratiğinin uyumsuz olduğunu vurguluyor. Katılımcıların yüzde 97,7’si Türkiye’de “bir ekonomik kriz yaşandığını” söylüyor ve yüzde 83,7’si “gündelik yaşamın devamı için borçlanmak zorunda kaldığını” aktarıyor.
YÜZDE 92,3'Ü BORÇLU
Raporda konuya ilişkin, “Ekonomik kriz, gıda harcamalarında yüzde 51,2 oranında bir maliyet artışına neden olmuştur. Bunun ardından çok yakın oranlarla elektrik, doğalgaz vb. altyapı harcamaları ile ev kirası gelmektedir. Eğitim, sağlık gibi harcamalarda yaşanan artış oranı diğer seçeneklerin gerisinde kalmıştır” bilgisi paylaşılıyor. Ankete katılanların yüzde 92,3’ü “banka aracılığıyla borçlandığını” kaydediyor.
Ayrıca katılımcıların yarısından fazlası yakınlarının ekonomik kriz nedeniyle işini kaybettiğini söylüyor. Raporun sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Katılımcıların aylık düzenli iş ve hane gelirleri, düşük gelir gruplarında yaşanan yoğunlaşmayı somutlaştırmaktadır. Her 10 ağız ve diş sağlığı çalışanından 8’i gündelik yaşamın devamı için borçlanmaktadır. Ekonomik kriz, ağız ve diş sağlığı çalışanlarının gıda harcamalarının maliyetini çok yüksek oranlarla artırmıştır” dedi.
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