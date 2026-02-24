Ağrı'da çatısı su akıtan binada sağlık hizmeti

Gazetemiz Cumhuriyet Ağrı Patnos Badişan 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda görev yapan sağlık emekçilerinin insan onuruna yakışmayan koşullarda çalıştırıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Aradan geçen zamana karşın herhangi bir iyileştirme yapılmadığı, aksine sorunların derinleşerek sürdüğü ortaya çıktı. İstasyon bugün hala çatısı akan bir binada hizmet veriyor. Yağmur, kar suları içeri sızıyor ve sağlık emekçileri su içinde kalan odalarda görev yapıyor.

Bu tablonun çalışanların sağlığını ve motivasyonunu doğrudan tehdit ettiğini belirten Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “İstasyona ait ambulanslar için kapalı bir garaj alanı bulunmamaktadır. Kış aylarında hava sıcaklığının -24/-25 derecelere kadar düştüğü bu bölgede ambulansların donmaması için araçların gece boyunca çalışır halde bırakılması istenmektedir. Bu hem kamu kaynaklarının israfı hem de ciddi bir iş güvenliği sorunudur. Motor arızaları ve teknik eksiklikleri ile hizmet vermeye zorlanan bu ambulanslar, acil sağlık hizmetlerinde telafisi mümkün olmayan riskler doğurmakta, sağlıkta şiddeti körüklemektedir.

Öte yandan istasyonda temizlik personeli bulunmaması ve temizlik malzemelerine erişimin kısıtlı olması, hijyen açısından son derece sakıncalı bir durum yaratmaktadır. Acil sağlık hizmet istasyonlarında görev yapan sağlık emekçilerine temizlik işlerinin yaptırılması da ciddi sorunlardan biridir.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kaderine terk edilemez. Zor iklim koşullarında, ağır iş yükü altında, hayati sorumluluklar üstlenen emekçilerin en temel fiziki ve hijyenik ihtiyaçlarının karşılanmaması tam bir yönetim zafiyetidir” dedi.

Genel Sağlık-İş olarak bir kez daha çağrıda bulunduklarını anımsatan Uğur, “Ağrı Patnos Badişan 3 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun fiziki koşulları derhal iyileştirilmeli, çatı ve bina onarımı ivedilikle tamamlanmalıdır. Ambulanslar için kapalı ve güvenli bir garaj alanı oluşturulmalı, teknik eksiklikler ivedilikle giderilmelidir. İstasyona temizlik personeli görevlendirilmeli ve düzenli temizlik malzemesi temini sağlanmalıdır. Sağlık hizmeti, özveriyle ayakta durur; ancak özveri, ihmallerin ve yönetim hatalarının üzerini örten bir perde değildir. Sağlık emekçilerinin insanca çalışma koşulları sağlanana kadar konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.