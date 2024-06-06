A(H5N2) virüsü nedir, nasıl bulaşır? A(H5N2) virüsü özellikleri...

Yayınlanma: 06.06.2024 - 14:00

Güncelleme: 06.06.2024 - 14:00

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Meksika sağlık makamlarının DSÖ'ye, insanlarda A(H5N2) virüsü ile enfekte olduğu doğrulanmış ölümcül bir vakayı bildirdiği kaydedildi.

A(H5N2) VİRÜSÜ NEDİR?



A(H5N2), Influenza A virüslerinin bir alt tipidir. Hemaglutinin (H) ve nöraminidaz (N) proteinlerine göre sınıflandırılır.

A(H5N2) VİRÜSÜ NEREDEN BULAŞIR?

Doğal Konak: Yaban kuşları, özellikle su kuşları, A(H5N2) virüsünün doğal konaklarıdır. Virüs genellikle bu kuşlar arasında yayılır ve genellikle hastalığa neden olmaz.

Bulaşma Yolu: Virüs, enfekte kuşların salgıları (tükürük, burun akıntısı, dışkı) ile temas yoluyla yayılır. İnsanlara bulaşma nadirdir ve genellikle enfekte kuşlarla doğrudan temas sonucu gerçekleşir.

A(H5N2) VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Kuşlarda: A(H5N2) virüsü, kuşlar arasında yüksek ölüm oranına neden olabilir. Belirtiler arasında solunum güçlüğü, ishal, azalan yumurta üretimi ve ani ölüm yer alır.

İnsanlarda: İnsanlarda enfeksiyon nadirdir ve virüsün insanlara bulaşması durumunda genellikle grip benzeri belirtiler (ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrıları) görülür. Ancak, insanlarda A(H5N2) vakası çok nadir olduğundan, bu belirtiler net olarak tanımlanamamıştır.

MEKSİKA'DA İLK KEZ İNSANDA GÖRÜLDÜ

Vakanın, bir Meksika eyaleti sakininde tespit edildiği belirtilirken, bunun dünya genelinde laboratuvar tarafından doğrulanmış ve ilk kez bir insanda görülen A(H5N2) vakası olduğu bildirildi.

Açıklamada, Meksika'da ilk kez bir kişide A(H5N2) virüsü enfeksiyonu görüldüğü de yer aldı.

Bu vakada "virüse neden maruz kalındığının" kaynağının şu anda bilinmediği kaydedilirken, Meksika'daki kümes hayvanlarında A(H5N2) virüsünün görüldüğünün rapor edildiği hatırlatıldı.

Uluslararası Sağlık Tüzüğü'ne göre, yeni bir tür olan A(H5N2) virüsünün neden olduğu insan enfeksiyonunun, halk sağlığı üzerinde yüksek etki potansiyeli olduğu vurgulanan açıklamada, "Mevcut bilgilere dayanarak DSÖ, bu virüsün genel nüfusa yönelik mevcut riskini 'düşük' olarak değerlendiriyor." denildi.